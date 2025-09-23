Bugünkü canlı Quanto fiyatı 0.03 USD. QTO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. QTO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Quanto fiyatı 0.03 USD. QTO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. QTO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

1 QTO / USD Canlı Fiyatı:

$0,03
$0,03$0,03
+%200,001D
USD
Quanto (QTO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 22:43:15 (UTC+8)

Quanto (QTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
24 sa Düşük
$ 0,04072
$ 0,04072$ 0,04072
24 sa Yüksek

$ 0,01
$ 0,01$ 0,01

$ 0,04072
$ 0,04072$ 0,04072

$ 0,02939122112494996
$ 0,02939122112494996$ 0,02939122112494996

$ 0,020675503717073943
$ 0,020675503717073943$ 0,020675503717073943

+%19,09

+%200,00

+%200,00

+%200,00

Quanto (QTO) canlı fiyatı $ 0,03. QTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01 ve en yüksek $ 0,04072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02939122112494996, en düşük fiyatı ise $ 0,020675503717073943 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QTO son bir saatte +%19,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%200,00 ve son 7 günde +%200,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Quanto (QTO) Piyasa Bilgileri

No.464

$ 98,51M
$ 98,51M$ 98,51M

$ 82,56K
$ 82,56K$ 82,56K

$ 29,43M
$ 29,43M$ 29,43M

3,28B
3,28B 3,28B

980.977.386,37
980.977.386,37 980.977.386,37

3.283.541.328
3.283.541.328 3.283.541.328

%334,72

SOL

Şu anki Quanto piyasa değeri $ 98,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 82,56K. Dolaşımdaki QTO arzı 3,28B olup, toplam arzı 3283541328. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,43M.

Quanto (QTO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Quanto fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02+%200,00
30 Gün$ +0,02+%200,00
60 Gün$ +0,02+%200,00
90 Gün$ +0,02+%200,00
Bugünkü Quanto Fiyatı Değişimi

Bugün, QTO, $ +0,02 (+%200,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Quanto 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02 (+%200,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Quanto 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, QTO değişimi $ +0,02 (+%200,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Quanto 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,02 (+%200,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Quanto (QTO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Quanto Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Quanto (QTO) Nedir?

Quanto, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Quanto yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- QTO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Quanto hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Quanto satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Quanto Fiyat Tahmini (USD)

Quanto (QTO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Quanto (QTO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Quanto için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Quanto fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Quanto (QTO) Token Ekonomisi

Quanto (QTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Quanto (QTO) Satın Alma

Nasıl Quanto satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Quanto Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

QTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Quanto(QTO) / VND
789,45
1 Quanto(QTO) / AUD
A$0,0453
1 Quanto(QTO) / GBP
0,0219
1 Quanto(QTO) / EUR
0,0252
1 Quanto(QTO) / USD
$0,03
1 Quanto(QTO) / MYR
RM0,1257
1 Quanto(QTO) / TRY
1,2414
1 Quanto(QTO) / JPY
¥4,41
1 Quanto(QTO) / ARS
ARS$40,431
1 Quanto(QTO) / RUB
2,5071
1 Quanto(QTO) / INR
2,6637
1 Quanto(QTO) / IDR
Rp499,9998
1 Quanto(QTO) / KRW
41,841
1 Quanto(QTO) / PHP
1,7163
1 Quanto(QTO) / EGP
￡E.1,4466
1 Quanto(QTO) / BRL
R$0,1593
1 Quanto(QTO) / CAD
C$0,0414
1 Quanto(QTO) / BDT
3,6522
1 Quanto(QTO) / NGN
44,7093
1 Quanto(QTO) / COP
$114,9423
1 Quanto(QTO) / ZAR
R.0,5178
1 Quanto(QTO) / UAH
1,2414
1 Quanto(QTO) / TZS
T.Sh.73,8915
1 Quanto(QTO) / VES
Bs4,89
1 Quanto(QTO) / CLP
$28,62
1 Quanto(QTO) / PKR
Rs8,508
1 Quanto(QTO) / KZT
16,3485
1 Quanto(QTO) / THB
฿0,9561
1 Quanto(QTO) / TWD
NT$0,9081
1 Quanto(QTO) / AED
د.إ0,1101
1 Quanto(QTO) / CHF
Fr0,0237
1 Quanto(QTO) / HKD
HK$0,2331
1 Quanto(QTO) / AMD
֏11,4852
1 Quanto(QTO) / MAD
.د.م0,2709
1 Quanto(QTO) / MXN
$0,5502
1 Quanto(QTO) / SAR
ريال0,1125
1 Quanto(QTO) / ETB
Br4,3128
1 Quanto(QTO) / KES
KSh3,8742
1 Quanto(QTO) / JOD
د.أ0,02127
1 Quanto(QTO) / PLN
0,108
1 Quanto(QTO) / RON
лв0,129
1 Quanto(QTO) / SEK
kr0,2796
1 Quanto(QTO) / BGN
лв0,0495
1 Quanto(QTO) / HUF
Ft9,9009
1 Quanto(QTO) / CZK
0,6159
1 Quanto(QTO) / KWD
د.ك0,00915
1 Quanto(QTO) / ILS
0,0999
1 Quanto(QTO) / BOB
Bs0,2073
1 Quanto(QTO) / AZN
0,051
1 Quanto(QTO) / TJS
SM0,2802
1 Quanto(QTO) / GEL
0,081
1 Quanto(QTO) / AOA
Kz27,3471
1 Quanto(QTO) / BHD
.د.ب0,01131
1 Quanto(QTO) / BMD
$0,03
1 Quanto(QTO) / DKK
kr0,1896
1 Quanto(QTO) / HNL
L0,7872
1 Quanto(QTO) / MUR
1,3578
1 Quanto(QTO) / NAD
$0,5193
1 Quanto(QTO) / NOK
kr0,2964
1 Quanto(QTO) / NZD
$0,051
1 Quanto(QTO) / PAB
B/.0,03
1 Quanto(QTO) / PGK
K0,1254
1 Quanto(QTO) / QAR
ر.ق0,1095
1 Quanto(QTO) / RSD
дин.2,9784
1 Quanto(QTO) / UZS
soʻm365,8536
1 Quanto(QTO) / ALL
L2,4612
1 Quanto(QTO) / ANG
ƒ0,0537
1 Quanto(QTO) / AWG
ƒ0,0537
1 Quanto(QTO) / BBD
$0,06
1 Quanto(QTO) / BAM
KM0,0495
1 Quanto(QTO) / BIF
Fr89,55
1 Quanto(QTO) / BND
$0,0384
1 Quanto(QTO) / BSD
$0,03
1 Quanto(QTO) / JMD
$4,8075
1 Quanto(QTO) / KHR
120,4818
1 Quanto(QTO) / KMF
Fr12,54
1 Quanto(QTO) / LAK
652,1739
1 Quanto(QTO) / LKR
Rs9,0744
1 Quanto(QTO) / MDL
L0,4962
1 Quanto(QTO) / MGA
Ar132,1584
1 Quanto(QTO) / MOP
P0,2403
1 Quanto(QTO) / MVR
0,459
1 Quanto(QTO) / MWK
MK51,993
1 Quanto(QTO) / MZN
MT1,9173
1 Quanto(QTO) / NPR
Rs4,2342
1 Quanto(QTO) / PYG
212,76
1 Quanto(QTO) / RWF
Fr43,53
1 Quanto(QTO) / SBD
$0,2466
1 Quanto(QTO) / SCR
0,4551
1 Quanto(QTO) / SRD
$1,1448
1 Quanto(QTO) / SVC
$0,2625
1 Quanto(QTO) / SZL
L0,5193
1 Quanto(QTO) / TMT
m0,1053
1 Quanto(QTO) / TND
د.ت0,08721
1 Quanto(QTO) / TTD
$0,2031
1 Quanto(QTO) / UGX
Sh105,24
1 Quanto(QTO) / XAF
Fr16,68
1 Quanto(QTO) / XCD
$0,081
1 Quanto(QTO) / XOF
Fr16,68
1 Quanto(QTO) / XPF
Fr3,03
1 Quanto(QTO) / BWP
P0,3984
1 Quanto(QTO) / BZD
$0,0603
1 Quanto(QTO) / CVE
$2,8053
1 Quanto(QTO) / DJF
Fr5,34
1 Quanto(QTO) / DOP
$1,8567
1 Quanto(QTO) / DZD
د.ج3,885
1 Quanto(QTO) / FJD
$0,0672
1 Quanto(QTO) / GNF
Fr260,85
1 Quanto(QTO) / GTQ
Q0,2298
1 Quanto(QTO) / GYD
$6,2787
1 Quanto(QTO) / ISK
kr3,6

Quanto Kaynağı

Quanto hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Quanto Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Quanto Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Quanto (QTO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QTO fiyatı, 0,03 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QTO / USD güncel fiyatı nedir?
QTO / USD güncel fiyatı $ 0,03. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Quanto varlığının piyasa değeri nedir?
QTO piyasa değeri $ 98,51M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QTO arzı nedir?
Dolaşımdaki QTO arzı, 3,28B USD.
QTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QTO, ATH fiyatı olan 0,02939122112494996 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QTO fiyatı (ATL) nedir?
QTO, ATL fiyatı olan 0,020675503717073943 USD değerine düştü.
QTO işlem hacmi nedir?
QTO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 82,56K USD.
QTO bu yıl daha da yükselir mi?
QTO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QTO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 22:43:15 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

QTO / USD Hesaplayıcı

Miktar

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0,03 USD

QTO Al-Sat

QTOUSDT
$0,03
$0,03$0,03
+%200,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti