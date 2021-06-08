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Quickswap (QUICK) Bugünkü Teknik Analizi
Quickswap (QUICK) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,007786
|--
|-%1,36
|+%1,38
|-%28,21
Quickswap Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,01 M
|0,01
|2026-07-26
|$0,00 M
|0,01
|2026-07-25
|$0,02 M
|0,01
|2026-07-24
|$0,00 M
|0,01
|2026-07-23
|$0,00 M
|0,01
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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