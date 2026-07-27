Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SuperRare hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SuperRare hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

RARE Hakkında Daha Fazla Bilgi

RARE Fiyat Bilgileri

RARE Nedir

RARE Whitepaper

RARE Resmi Websitesi

RARE Token Ekonomisi

RARE Fiyat Tahmini

RARE Fiyat Geçmişi

RARE Satın Alma Kılavuzu

RARE / İtibari Para Dönüştürücüsü

RARE Spot

RARE USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SuperRare (RARE) Bugünkü Teknik Analizi

SuperRare (RARE) Bugünkü Teknik Analizi

SuperRare Analiz sayfası, RARE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SuperRare projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

SuperRare (RARE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01249--+%0,97+%1,95-%27,56
SuperRare Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

SuperRare Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, SuperRare için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 2
Nötr 9
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 2Alış 12
Teknik İndikatörler:NötrSatış 2Nötr 7Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0125
0,01249
R2
0,01249
0,01249
R1
0,01249
0,01249
PP
0,01248
0,01248
S1
0,01248
0,01248
S2
0,01247
0,01248
S3
0,01247
0,01247

SuperRare Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,70M
$27,13 M
$28,82 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,02 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,02 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SuperRare Sermaye Akışı

Net GirişRAREUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,01 M0,01
2026-07-25$0,02 M0,01
2026-07-24-$0,02 M0,01
2026-07-23$0,03 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SuperRare Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de SuperRare (RARE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı SuperRare fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
RARE/USDT
$0,01249
$0,01249$0,01249
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

RARE / USD Hesaplayıcı

Miktar

RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0,01249 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.