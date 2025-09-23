Bugünkü canlı Real fiyatı 0.1338 USD. REAL1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. REAL1 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Real fiyatı 0.1338 USD. REAL1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. REAL1 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$0,1338
Real (REAL1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 15:56:53 (UTC+8)

Real (REAL1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

Real (REAL1) canlı fiyatı $ 0,1338. REAL1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,1 ve en yüksek $ 0,185 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REAL1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REAL1 son bir saatte +%33,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,80 ve son 7 günde +%33,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Real (REAL1) Piyasa Bilgileri

$ 14,05K
$ 14,05K$ 14,05K

SOL

Şu anki Real piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,05K. Dolaşımdaki REAL1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Real (REAL1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Real fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0338+%33,80
30 Gün$ +0,0338+%33,80
60 Gün$ +0,0338+%33,80
90 Gün$ +0,0338+%33,80
Bugünkü Real Fiyatı Değişimi

Bugün, REAL1, $ +0,0338 (+%33,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Real 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0338 (+%33,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Real 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, REAL1 değişimi $ +0,0338 (+%33,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Real 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0338 (+%33,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Real (REAL1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Real Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Real (REAL1) Nedir?

Real, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Real yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- REAL1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Real hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Real satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Real Fiyat Tahmini (USD)

Real (REAL1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Real (REAL1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Real için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Real fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Real (REAL1) Token Ekonomisi

Real (REAL1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REAL1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Real (REAL1) Satın Alma

Nasıl Real satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Real Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

REAL1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Real Kaynağı

Real hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Real Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Real (REAL1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı REAL1 fiyatı, 0,1338 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
REAL1 / USD güncel fiyatı nedir?
REAL1 / USD güncel fiyatı $ 0,1338. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Real varlığının piyasa değeri nedir?
REAL1 piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki REAL1 arzı nedir?
Dolaşımdaki REAL1 arzı, -- USD.
REAL1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
REAL1, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük REAL1 fiyatı (ATL) nedir?
REAL1, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
REAL1 işlem hacmi nedir?
REAL1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 14,05K USD.
REAL1 bu yıl daha da yükselir mi?
REAL1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için REAL1 fiyat tahminine göz atın.
Real (REAL1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Öne Çıkan Haberler

Vadeleri Ustalaşmak: Temeller, Hafif Hedging & Aralık Stratejileri

September 23, 2025

Phygital Nedir? Fiziksel ve Dijital Dünyaları Birleştirerek Koleksiyonların Geleceğini Yeniden Tanımlamak

September 23, 2025

Aster (ASTER) Lansmanda %1650 Arttı！ On-Chain Büyümesi ve Ekosistem Genişlemesi Uzun Vadeli Değerini Destekleyebilir Mi?

September 23, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

1 REAL1 = 0,1338 USD

REAL1 Al-Sat

