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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Render hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Render hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

RENDER Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Render (RENDER) Bugünkü Teknik Analizi

Render (RENDER) Bugünkü Teknik Analizi

Render Analiz sayfası, RENDER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Render projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Render (RENDER) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,458---%3,58-%8,54-%16,64
Render Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Render Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Render için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 9
Nötr 2
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 0Alış 11
Teknik İndikatörler:NötrSatış 6Nötr 2Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,4566
1,4563
R2
1,4563
1,4559
R1
1,4556
1,4557
PP
1,4553
1,4553
S1
1,4546
1,4549
S2
1,4543
1,4547
S3
1,4536
1,4543

Render Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,36M
$9,09 M
$8,72 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$2,90 M
3 Günlük Aktif Satış
$2,87 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,20M
7 Günlük Aktif Alışlar
$6,23 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$6,42 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Render Sermaye Akışı

Net GirişRENDERUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,42 M1,46
2026-07-26$0,10 M1,48
2026-07-25-$0,17 M1,46
2026-07-24-$0,33 M1,46
2026-07-23-$0,44 M1,49

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Render Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Render (RENDER) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Render fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
RENDER/USDT
$1,458
$1,458$1,458
%0,00
%0,00 (USDT)
RENDER/USDC
$1,455
$1,455$1,455
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

RENDER / USD Hesaplayıcı

Miktar

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1,458 USD

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