Render (RENDER) Bugünkü Teknik Analizi Render Analiz sayfası, RENDER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Render projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Render (RENDER) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,458 -- -%3,58 -%8,54 -%16,64

Render Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Render için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 9 Nötr 2 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 3 Nötr 0 Alış 11 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,4566 1,4563 R2 1,4563 1,4559 R1 1,4556 1,4557 PP 1,4553 1,4553 S1 1,4546 1,4549 S2 1,4543 1,4547 S3 1,4536 1,4543

Render Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,36M $9,09 M $8,72 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 3 Günlük Aktif Alış $2,90 M 3 Günlük Aktif Satış $2,87 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,20M 7 Günlük Aktif Alışlar $6,23 M 7 Günlük Aktif Satışlar $6,42 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Render Sermaye Akışı Net Giriş RENDERUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,42 M 1,46 2026-07-26 $0,10 M 1,48 2026-07-25 -$0,17 M 1,46 2026-07-24 -$0,33 M 1,46 2026-07-23 -$0,44 M 1,49 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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