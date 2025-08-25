RETIRE Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Last Play Logosu

The Last Play Fiyatı(RETIRE)

1 RETIRE / USD Canlı Fiyatı:

$0,007933
$0,007933$0,007933
+%58,661D
USD
The Last Play (RETIRE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 20:20:25 (UTC+8)

The Last Play (RETIRE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,005
$ 0,005$ 0,005
24 sa Düşük
$ 0,016
$ 0,016$ 0,016
24 sa Yüksek

$ 0,005
$ 0,005$ 0,005

$ 0,016
$ 0,016$ 0,016

--
----

--
----

-%8,35

+%58,66

+%58,72

+%58,72

The Last Play (RETIRE) canlı fiyatı $ 0,007936. RETIRE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,005 ve en yüksek $ 0,016 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETIRE son bir saatte -%8,35 değişim gösterdi, 24 saatte +%58,66 ve son 7 günde +%58,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Last Play (RETIRE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 18,38K
$ 18,38K$ 18,38K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki The Last Play piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,38K. Dolaşımdaki RETIRE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

The Last Play (RETIRE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için The Last Play fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,002933+%58,66
30 Gün$ +0,002936+%58,72
60 Gün$ +0,002936+%58,72
90 Gün$ +0,002936+%58,72
Bugünkü The Last Play Fiyatı Değişimi

Bugün, RETIRE, $ +0,002933 (+%58,66) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

The Last Play 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002936 (+%58,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

The Last Play 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RETIRE değişimi $ +0,002936 (+%58,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

The Last Play 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002936 (+%58,72) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

The Last Play (RETIRE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

The Last Play Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

The Last Play (RETIRE) Nedir?

The Last Play, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, The Last Play yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RETIRE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda The Last Play hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, The Last Play satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

The Last Play Fiyat Tahmini (USD)

The Last Play (RETIRE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Last Play (RETIRE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Last Play için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Last Play fiyat tahminini hemen kontrol edin!

The Last Play (RETIRE) Token Ekonomisi

The Last Play (RETIRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETIRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

The Last Play (RETIRE) Satın Alma

Nasıl The Last Play satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım The Last Play Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RETIRE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 The Last Play(RETIRE) / VND
208,83584
1 The Last Play(RETIRE) / AUD
A$0,01214208
1 The Last Play(RETIRE) / GBP
0,00587264
1 The Last Play(RETIRE) / EUR
0,0067456
1 The Last Play(RETIRE) / USD
$0,007936
1 The Last Play(RETIRE) / MYR
RM0,0333312
1 The Last Play(RETIRE) / TRY
0,32529664
1 The Last Play(RETIRE) / JPY
¥1,166592
1 The Last Play(RETIRE) / ARS
ARS$10,483456
1 The Last Play(RETIRE) / RUB
0,64154624
1 The Last Play(RETIRE) / INR
0,6947968
1 The Last Play(RETIRE) / IDR
Rp127,99998208
1 The Last Play(RETIRE) / KRW
11,00691456
1 The Last Play(RETIRE) / PHP
0,4495744
1 The Last Play(RETIRE) / EGP
￡E.0,38505472
1 The Last Play(RETIRE) / BRL
R$0,04301312
1 The Last Play(RETIRE) / CAD
C$0,01095168
1 The Last Play(RETIRE) / BDT
0,96549376
1 The Last Play(RETIRE) / NGN
12,1345408
1 The Last Play(RETIRE) / COP
$31,87145216
1 The Last Play(RETIRE) / ZAR
R.0,1392768
1 The Last Play(RETIRE) / UAH
0,3289472
1 The Last Play(RETIRE) / VES
Bs1,11104
1 The Last Play(RETIRE) / CLP
$7,61856
1 The Last Play(RETIRE) / PKR
Rs2,25001472
1 The Last Play(RETIRE) / KZT
4,24607744
1 The Last Play(RETIRE) / THB
฿0,25728512
1 The Last Play(RETIRE) / TWD
NT$0,24173056
1 The Last Play(RETIRE) / AED
د.إ0,02912512
1 The Last Play(RETIRE) / CHF
Fr0,0063488
1 The Last Play(RETIRE) / HKD
HK$0,06198016
1 The Last Play(RETIRE) / AMD
֏3,03821824
1 The Last Play(RETIRE) / MAD
.د.م0,071424
1 The Last Play(RETIRE) / MXN
$0,14784768
1 The Last Play(RETIRE) / SAR
ريال0,02976
1 The Last Play(RETIRE) / PLN
0,02888704
1 The Last Play(RETIRE) / RON
лв0,03428352
1 The Last Play(RETIRE) / SEK
kr0,07547136
1 The Last Play(RETIRE) / BGN
лв0,01325312
1 The Last Play(RETIRE) / HUF
Ft2,69562112
1 The Last Play(RETIRE) / CZK
0,16641792
1 The Last Play(RETIRE) / KWD
د.ك0,00242048
1 The Last Play(RETIRE) / ILS
0,02674432
1 The Last Play(RETIRE) / AOA
Kz7,23421952
1 The Last Play(RETIRE) / BHD
.د.ب0,002991872
1 The Last Play(RETIRE) / BMD
$0,007936
1 The Last Play(RETIRE) / DKK
kr0,05055232
1 The Last Play(RETIRE) / HNL
L0,20776448
1 The Last Play(RETIRE) / MUR
0,36219904
1 The Last Play(RETIRE) / NAD
$0,13911808
1 The Last Play(RETIRE) / NOK
kr0,08007424
1 The Last Play(RETIRE) / NZD
$0,0134912
1 The Last Play(RETIRE) / PAB
B/.0,007936
1 The Last Play(RETIRE) / PGK
K0,03348992
1 The Last Play(RETIRE) / QAR
ر.ق0,02880768
1 The Last Play(RETIRE) / RSD
дин.0,79455232

The Last Play Kaynağı

The Last Play hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Last Play Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Last Play (RETIRE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RETIRE fiyatı, 0,007936 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RETIRE / USD güncel fiyatı nedir?
RETIRE / USD güncel fiyatı $ 0,007936. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Last Play varlığının piyasa değeri nedir?
RETIRE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RETIRE arzı nedir?
Dolaşımdaki RETIRE arzı, -- USD.
RETIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RETIRE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RETIRE fiyatı (ATL) nedir?
RETIRE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
RETIRE işlem hacmi nedir?
RETIRE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 18,38K USD.
RETIRE bu yıl daha da yükselir mi?
RETIRE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RETIRE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 20:20:25 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

