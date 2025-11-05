BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Revive Finance fiyatı 0.000621 USD. REVIVE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. REVIVE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Revive Finance fiyatı 0.000621 USD. REVIVE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. REVIVE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

REVIVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

REVIVE Fiyat Bilgileri

REVIVE Nedir

REVIVE Resmi Websitesi

REVIVE Token Ekonomisi

REVIVE Fiyat Tahmini

REVIVE Fiyat Geçmişi

REVIVE Satın Alma Kılavuzu

REVIVE / İtibari Para Dönüştürücüsü

REVIVE Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Revive Finance Logosu

Revive Finance Fiyatı(REVIVE)

1 REVIVE / USD Canlı Fiyatı:

$0,000621
$0,000621$0,000621
-%9,731D
USD
Revive Finance (REVIVE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:22:49 (UTC+8)

Revive Finance (REVIVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00031
$ 0,00031$ 0,00031
24 sa Düşük
$ 0,001452
$ 0,001452$ 0,001452
24 sa Yüksek

$ 0,00031
$ 0,00031$ 0,00031

$ 0,001452
$ 0,001452$ 0,001452

--
----

--
----

+%3,50

-%9,73

-%87,58

-%87,58

Revive Finance (REVIVE) canlı fiyatı $ 0,000621. REVIVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00031 ve en yüksek $ 0,001452 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REVIVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REVIVE son bir saatte +%3,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,73 ve son 7 günde -%87,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Revive Finance (REVIVE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 39,78K
$ 39,78K$ 39,78K

$ 621,00K
$ 621,00K$ 621,00K

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

APTOS

Şu anki Revive Finance piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 39,78K. Dolaşımdaki REVIVE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 621,00K.

Revive Finance (REVIVE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Revive Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00006694-%9,73
30 Gün$ -0,004379-%87,58
60 Gün$ -0,004379-%87,58
90 Gün$ -0,004379-%87,58
Bugünkü Revive Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, REVIVE, $ -0,00006694 (-%9,73) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Revive Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,004379 (-%87,58) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Revive Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, REVIVE değişimi $ -0,004379 (-%87,58) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Revive Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,004379 (-%87,58) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Revive Finance (REVIVE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Revive Finance Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Revive Finance (REVIVE) Nedir?

Revive Finance is an Aptos DeFi protocol for leveraged yield farming platform designed to empower users with smarter investment tools, a robust points-based rewards system, and seamless integrations. With a focus on security, transparency, and community-driven growth, we’re building a platform that redefines financial potential.

Revive Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Revive Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- REVIVE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Revive Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Revive Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Revive Finance Fiyat Tahmini (USD)

Revive Finance (REVIVE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Revive Finance (REVIVE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Revive Finance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Revive Finance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Revive Finance (REVIVE) Token Ekonomisi

Revive Finance (REVIVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REVIVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Revive Finance (REVIVE) Satın Alma

Nasıl Revive Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Revive Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

REVIVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Revive Finance(REVIVE) / VND
16,341615
1 Revive Finance(REVIVE) / AUD
A$0,00095013
1 Revive Finance(REVIVE) / GBP
0,00047196
1 Revive Finance(REVIVE) / EUR
0,00054027
1 Revive Finance(REVIVE) / USD
$0,000621
1 Revive Finance(REVIVE) / MYR
RM0,00260199
1 Revive Finance(REVIVE) / TRY
0,02613168
1 Revive Finance(REVIVE) / JPY
¥0,095013
1 Revive Finance(REVIVE) / ARS
ARS$0,90524412
1 Revive Finance(REVIVE) / RUB
0,05029479
1 Revive Finance(REVIVE) / INR
0,05510133
1 Revive Finance(REVIVE) / IDR
Rp10,34999586
1 Revive Finance(REVIVE) / PHP
0,03653343
1 Revive Finance(REVIVE) / EGP
￡E.0,0294354
1 Revive Finance(REVIVE) / BRL
R$0,00334719
1 Revive Finance(REVIVE) / CAD
C$0,00087561
1 Revive Finance(REVIVE) / BDT
0,0756999
1 Revive Finance(REVIVE) / NGN
0,896103
1 Revive Finance(REVIVE) / COP
$2,397681
1 Revive Finance(REVIVE) / ZAR
R.0,0108675
1 Revive Finance(REVIVE) / UAH
0,02613168
1 Revive Finance(REVIVE) / TZS
T.Sh.1,525797
1 Revive Finance(REVIVE) / VES
Bs0,138483
1 Revive Finance(REVIVE) / CLP
$0,587466
1 Revive Finance(REVIVE) / PKR
Rs0,17556912
1 Revive Finance(REVIVE) / KZT
0,3254661
1 Revive Finance(REVIVE) / THB
฿0,02020113
1 Revive Finance(REVIVE) / TWD
NT$0,01920753
1 Revive Finance(REVIVE) / AED
د.إ0,00227907
1 Revive Finance(REVIVE) / CHF
Fr0,0004968
1 Revive Finance(REVIVE) / HKD
HK$0,00482517
1 Revive Finance(REVIVE) / AMD
֏0,23756355
1 Revive Finance(REVIVE) / MAD
.د.م0,00578151
1 Revive Finance(REVIVE) / MXN
$0,01160028
1 Revive Finance(REVIVE) / SAR
ريال0,00232875
1 Revive Finance(REVIVE) / ETB
Br0,09498195
1 Revive Finance(REVIVE) / KES
KSh0,08022699
1 Revive Finance(REVIVE) / JOD
د.أ0,000440289
1 Revive Finance(REVIVE) / PLN
0,0022977
1 Revive Finance(REVIVE) / RON
лв0,00274482
1 Revive Finance(REVIVE) / SEK
kr0,00594297
1 Revive Finance(REVIVE) / BGN
лв0,0010557
1 Revive Finance(REVIVE) / HUF
Ft0,20986695
1 Revive Finance(REVIVE) / CZK
0,01319004
1 Revive Finance(REVIVE) / KWD
د.ك0,000190647
1 Revive Finance(REVIVE) / ILS
0,00203067
1 Revive Finance(REVIVE) / BOB
Bs0,00429111
1 Revive Finance(REVIVE) / AZN
0,0010557
1 Revive Finance(REVIVE) / TJS
SM0,00572562
1 Revive Finance(REVIVE) / GEL
0,00168912
1 Revive Finance(REVIVE) / AOA
Kz0,56868075
1 Revive Finance(REVIVE) / BHD
.د.ب0,000234117
1 Revive Finance(REVIVE) / BMD
$0,000621
1 Revive Finance(REVIVE) / DKK
kr0,00403029
1 Revive Finance(REVIVE) / HNL
L0,01635714
1 Revive Finance(REVIVE) / MUR
0,02857842
1 Revive Finance(REVIVE) / NAD
$0,01079919
1 Revive Finance(REVIVE) / NOK
kr0,0063342
1 Revive Finance(REVIVE) / NZD
$0,00109296
1 Revive Finance(REVIVE) / PAB
B/.0,000621
1 Revive Finance(REVIVE) / PGK
K0,00263925
1 Revive Finance(REVIVE) / QAR
ر.ق0,00226044
1 Revive Finance(REVIVE) / RSD
дин.0,06332958
1 Revive Finance(REVIVE) / UZS
soʻm7,39285596
1 Revive Finance(REVIVE) / ALL
L0,05223231
1 Revive Finance(REVIVE) / ANG
ƒ0,00111159
1 Revive Finance(REVIVE) / AWG
ƒ0,00111159
1 Revive Finance(REVIVE) / BBD
$0,001242
1 Revive Finance(REVIVE) / BAM
KM0,0010557
1 Revive Finance(REVIVE) / BIF
Fr1,831329
1 Revive Finance(REVIVE) / BND
$0,0008073
1 Revive Finance(REVIVE) / BSD
$0,000621
1 Revive Finance(REVIVE) / JMD
$0,09968913
1 Revive Finance(REVIVE) / KHR
2,49397326
1 Revive Finance(REVIVE) / KMF
Fr0,264546
1 Revive Finance(REVIVE) / LAK
13,49999973
1 Revive Finance(REVIVE) / LKR
රු0,18926838
1 Revive Finance(REVIVE) / MDL
L0,01051974
1 Revive Finance(REVIVE) / MGA
Ar2,7972945
1 Revive Finance(REVIVE) / MOP
P0,004968
1 Revive Finance(REVIVE) / MVR
0,0095634
1 Revive Finance(REVIVE) / MWK
MK1,07812431
1 Revive Finance(REVIVE) / MZN
MT0,03971295
1 Revive Finance(REVIVE) / NPR
रु0,08809506
1 Revive Finance(REVIVE) / PYG
4,404132
1 Revive Finance(REVIVE) / RWF
Fr0,901071
1 Revive Finance(REVIVE) / SBD
$0,00511083
1 Revive Finance(REVIVE) / SCR
0,0087561
1 Revive Finance(REVIVE) / SRD
$0,0239085
1 Revive Finance(REVIVE) / SVC
$0,00543375
1 Revive Finance(REVIVE) / SZL
L0,0108054
1 Revive Finance(REVIVE) / TMT
m0,00217971
1 Revive Finance(REVIVE) / TND
د.ت0,001824498
1 Revive Finance(REVIVE) / TTD
$0,00421038
1 Revive Finance(REVIVE) / UGX
Sh2,163564
1 Revive Finance(REVIVE) / XAF
Fr0,35397
1 Revive Finance(REVIVE) / XCD
$0,0016767
1 Revive Finance(REVIVE) / XOF
Fr0,35397
1 Revive Finance(REVIVE) / XPF
Fr0,063963
1 Revive Finance(REVIVE) / BWP
P0,0083835
1 Revive Finance(REVIVE) / BZD
$0,00124821
1 Revive Finance(REVIVE) / CVE
$0,05969673
1 Revive Finance(REVIVE) / DJF
Fr0,109917
1 Revive Finance(REVIVE) / DOP
$0,03990546
1 Revive Finance(REVIVE) / DZD
د.ج0,08110881
1 Revive Finance(REVIVE) / FJD
$0,00141588
1 Revive Finance(REVIVE) / GNF
Fr5,399595
1 Revive Finance(REVIVE) / GTQ
Q0,00475686
1 Revive Finance(REVIVE) / GYD
$0,1299132
1 Revive Finance(REVIVE) / ISK
kr0,078867

Revive Finance Kaynağı

Revive Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Revive Finance Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Revive Finance Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Revive Finance (REVIVE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı REVIVE fiyatı, 0,000621 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
REVIVE / USD güncel fiyatı nedir?
REVIVE / USD güncel fiyatı $ 0,000621. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Revive Finance varlığının piyasa değeri nedir?
REVIVE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki REVIVE arzı nedir?
Dolaşımdaki REVIVE arzı, -- USD.
REVIVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
REVIVE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük REVIVE fiyatı (ATL) nedir?
REVIVE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
REVIVE işlem hacmi nedir?
REVIVE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 39,78K USD.
REVIVE bu yıl daha da yükselir mi?
REVIVE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için REVIVE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:22:49 (UTC+8)

Revive Finance (REVIVE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

REVIVE / USD Hesaplayıcı

Miktar

REVIVE
REVIVE
USD
USD

1 REVIVE = 0,000621 USD

REVIVE Al-Sat

REVIVE/USDT
$0,000621
$0,000621$0,000621
-%9,73

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.808,63
$101.808,63$101.808,63

-%1,33

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,06
$3.325,06$3.325,06

-%5,19

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,15
$157,15$157,15

-%2,68

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2392
$2,2392$2,2392

-%1,87

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.808,63
$101.808,63$101.808,63

-%1,33

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,06
$3.325,06$3.325,06

-%5,19

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,15
$157,15$157,15

-%2,68

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2392
$2,2392$2,2392

-%1,87

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16488
$0,16488$0,16488

+%0,57

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,27004
$0,27004$0,27004

+%1.660,36

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3889
$1,3889$1,3889

+%825,93

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000244
$0,0000000000000000000000000244$0,0000000000000000000000000244

+%253,62

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035770
$0,0000000035770$0,0000000035770

+%155,46

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000236
$0,000000000236$0,000000000236

+%174,41