Rayls (RLS) Bugünkü Teknik Analizi Rayls Analiz sayfası, RLS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Rayls projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Rayls (RLS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,001986 -- -%0,36 -%19,37 -%68,81

Rayls Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Rayls için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 1 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 1 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,001999 0,001997 R2 0,001997 0,001996 R1 0,001996 0,001996 PP 0,001995 0,001995 S1 0,001993 0,001993 S2 0,001992 0,001993 S3 0,00199 0,001992

Rayls Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,16M $1,10 M $1,26 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,02 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,02 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Rayls Sermaye Akışı Net Giriş RLSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,00 2026-07-26 $0,00 M 0,00 2026-07-25 $0,00 M 0,00 2026-07-24 -$0,01 M 0,00 2026-07-23 $0,01 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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