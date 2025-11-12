Bugünkü ROAR Fiyatı

Bugünkü ROAR (ROAR) fiyatı $ 0,000024 olup, son 24 saatte % 3,22 değişim gösterdi. Mevcut ROAR / USD dönüşüm oranı ROAR başına $ 0,000024 şeklindedir.

ROAR, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ROAR şeklindedir. Son 24 saat içinde ROAR, $ 0,000024 (en düşük) ile $ 0,0000256 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROAR, son bir saatte -%2,44 ve son 7 günde -%18,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 432,38 seviyesine ulaştı.

ROAR (ROAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 432,38$ 432,38 $ 432,38 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,00K$ 24,00K $ 24,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ROAR piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 432,38. Dolaşımdaki ROAR arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,00K.