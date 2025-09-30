ROCK / Tunisian Dinar Dönüşüm Tablosu
ROCK / TND Dönüşüm Tablosu
- 1 ROCK0.08 TND
- 2 ROCK0.15 TND
- 3 ROCK0.23 TND
- 4 ROCK0.30 TND
- 5 ROCK0.38 TND
- 6 ROCK0.45 TND
- 7 ROCK0.53 TND
- 8 ROCK0.61 TND
- 9 ROCK0.68 TND
- 10 ROCK0.76 TND
- 50 ROCK3.79 TND
- 100 ROCK7.57 TND
- 1,000 ROCK75.75 TND
- 5,000 ROCK378.73 TND
- 10,000 ROCK757.47 TND
Yukarıdaki tablo, 1 ROCK ile 10.000 ROCK arasındaki bir aralıkta, ROCK ile Tunisian Dinar (ROCK ile TND) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son TND piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ROCK tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ROCK / TND arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
TND / ROCK Dönüşüm Tablosu
- 1 TND13.20 ROCK
- 2 TND26.40 ROCK
- 3 TND39.60 ROCK
- 4 TND52.80 ROCK
- 5 TND66.0096 ROCK
- 6 TND79.21 ROCK
- 7 TND92.41 ROCK
- 8 TND105.6 ROCK
- 9 TND118.8 ROCK
- 10 TND132.01 ROCK
- 50 TND660.09 ROCK
- 100 TND1,320 ROCK
- 1,000 TND13,201 ROCK
- 5,000 TND66,009 ROCK
- 10,000 TND132,019 ROCK
Yukarıdaki tablo, 1 TND ile 10.000 TND arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Tunisian Dinar ile ROCK (TND ile ROCK) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan TND tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar ROCK alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
ROCK (ROCK), şu anda DT 0.08 TND seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.15% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi DT603.02 olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri DT14.44M TND şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel ROCK Fiyatı sayfamıza göz atın.
554.68M TND
Dolaşım Arzı
603.02
24 Saatlik İşlem Hacmi
14.44M TND
Piyasa Değeri
0.15%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
DT 0.02634
24 sa Yüksek
DT 0.02599
24 sa Düşük
Yukarıdaki ROCK / TND trend grafiği, ROCK kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve TND biriminden ROCK değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut ROCK fiyatını kontrol edin.
ROCK / TND Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ROCK = 0.08 TND | 1 TND = 13.20 ROCK
Bugün, 1 ROCK / TND dönüşüm oranı 0.08 TND kurundadır.
5 ROCK satın almak için 0.38 TND gereklidir ve 10 ROCK değeri 0.76 TND olarak hesaplanır.
1 TND, 13.20 ROCK varlığına dönüştürülebilir.
50 TND, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 660.09 ROCK varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ROCK / TND karşısındaki dönüşüm oranı -11.71% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.15% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.07664863119489812 TND, en düşük seviye ise 0.07563014141060753 TND olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ROCK değeri 0.07816181601727273 TND idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -3.10% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ROCK, -0.052292175496291546 TND oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -40.85% oranında bir değişime yol açtı.
ROCK (ROCK) Hakkında Her Şey
Artık ROCK (ROCK) fiyatını hesapladığınıza göre, ROCK hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ROCK geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), ROCK nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ROCK / TND Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, ROCK (ROCK), 0.07563014141060753 TND ile 0.07664863119489812 TND arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.07563014141060753 TND ile 0.10478804894944121 TND arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ROCK / TND fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|DT 0.05
|DT 0.08
|DT 0.08
|DT 0.11
|En Düşük
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.02
|DT 0.02
|Ortalama
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.05
|Volatilite
|+1.33%
|+33.99%
|+64.82%
|+62.00%
|Değişim
|-1.17%
|-11.70%
|-3.09%
|-40.84%
2026 ve 2030 Yılları için TND Biriminden ROCK Fiyat Tahmini
ROCK fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ROCK / TND tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ROCK Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, ROCK mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık DT0.08 TND seviyesine ulaşabilir.
2030 için ROCK Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ROCK aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık DT0.10 TND fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını ROCK Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
ROCK Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze ROCK eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl ROCK satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ROCK ve TND için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
ROCK (ROCK) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
ROCK Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.02603
- 7 Günlük Değişim: -11.71%
- 30 Günlük Trend: -3.10%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ROCK dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, TND para birimine dönüştürseniz bile, ROCK kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ROCK Fiyatı] [ROCK / USD]
Tunisian Dinar (TND) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (TND/USD): 0.34350178775505436
- 7 Günlük Değişim: -0.26%
- 30 Günlük Trend: -0.26%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir TND para birimi, aynı tutarda ROCK almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir TND para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan TND ile güvenli bir şekilde ROCK satın alın.
ROCK ile TND Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
ROCK (ROCK) ile Tunisian Dinar (TND) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ROCK ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ROCK varlığının TND karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve TND arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. TND Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler TND varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle TND zayıfladığında, yatırımcılar ROCK gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
ROCK gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ROCK varlığına yönelik talep artabilir ve bu da TND para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ROCK Kriptosunu TND Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ROCK / TND dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ROCK / TND Dönüşümü Yapılır?
ROCK Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ROCK kriptosundan TND para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ROCK / TND Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ROCK / TND kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ROCK ve TND hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ROCK varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ROCK satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
ROCK / TND dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ROCK ile TND arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ROCK varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak TND birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ROCK ile TND arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ROCK ile TND arasındaki kur, ROCK ve Tunisian Dinar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ROCK / TND kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ROCK ile TND arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ROCK ile TND arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ROCK kriptosunu TND para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ROCK kriptosundan TND para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ROCK kriptosunun TND para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ROCK varlığının TND karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ROCK ile TND arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, TND para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ROCK sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ROCK ile TND arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
ROCK halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ROCK ile TND arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ROCK ile TND kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ROCK ile TND arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ROCK ile TND arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya ROCK fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ROCK ile TND arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak TND piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ROCK / TND için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
ROCK ve Tunisian Dinar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
ROCK ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ROCK kriptosunu TND para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, TND para birimini eşit değerdeki ROCK kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ROCK / TND dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ROCK fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ROCK / TND, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ROCK ile TND arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak TND para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ROCK / TND arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.