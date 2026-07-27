RONIN (RON) Bugünkü Teknik Analizi RONIN Analiz sayfası, RON tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. RONIN projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

RONIN (RON) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04956 -- -%13,09 -%13,99 -%50,94

RONIN Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, RONIN için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 7 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 5 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04946 0,04946 R2 0,04946 0,04945 R1 0,04945 0,04945 PP 0,04945 0,04945 S1 0,04944 0,04944 S2 0,04944 0,04944 S3 0,04943 0,04944

RONIN Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,06M $1,43 M $1,50 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,13 M 3 Günlük Aktif Satış $0,14 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,62 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,63 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. RONIN Sermaye Akışı Net Giriş RONUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,05 2026-07-26 $0,00 M 0,05 2026-07-25 $0,00 M 0,05 2026-07-24 $0,00 M 0,05 2026-07-23 $0,00 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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