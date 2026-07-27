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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Rocket Pool hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Rocket Pool hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Rocket Pool (RPL) Bugünkü Teknik Analizi

Rocket Pool (RPL) Bugünkü Teknik Analizi

Rocket Pool Analiz sayfası, RPL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Rocket Pool projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Rocket Pool (RPL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,686---%5,23+%12,70-%12,65
Rocket Pool Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Rocket Pool Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Rocket Pool için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 1
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,6886
1,6873
R2
1,6873
1,6861
R1
1,6856
1,6854
PP
1,6843
1,6843
S1
1,6826
1,6831
S2
1,6813
1,6824
S3
1,6796
1,6813

Rocket Pool Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,11M
$1,83 M
$1,95 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,07 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,07 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Rocket Pool Sermaye Akışı

Net GirişRPLUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M1,69
2026-07-26$0,00 M1,69
2026-07-25-$0,04 M1,69
2026-07-24-$0,02 M1,71
2026-07-23-$0,05 M1,72

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Rocket Pool Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Rocket Pool (RPL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Rocket Pool fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
RPL/USDT
$1,684
$1,684$1,684
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

RPL / USD Hesaplayıcı

Miktar

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 1,686 USD

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