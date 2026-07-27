Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Reserve Rights hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Reserve Rights hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

RSR Hakkında Daha Fazla Bilgi

RSR Fiyat Bilgileri

RSR Nedir

RSR Whitepaper

RSR Resmi Websitesi

RSR Token Ekonomisi

RSR Fiyat Tahmini

RSR Fiyat Geçmişi

RSR Satın Alma Kılavuzu

RSR / İtibari Para Dönüştürücüsü

RSR Spot

RSR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Reserve Rights (RSR) Bugünkü Teknik Analizi

Reserve Rights (RSR) Bugünkü Teknik Analizi

Reserve Rights Analiz sayfası, RSR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Reserve Rights projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Reserve Rights (RSR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,001312--+%5,04+%9,24-%25,84
Reserve Rights Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Reserve Rights Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Reserve Rights için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 2
Alış 16
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 2Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001312
0,001311
R2
0,001311
0,001311
R1
0,001311
0,001311
PP
0,00131
0,00131
S1
0,00131
0,00131
S2
0,001309
0,00131
S3
0,001309
0,001309

Reserve Rights Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,08M
$3,45 M
$3,37 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,24 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,23 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,68 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,67 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Reserve Rights Sermaye Akışı

Net GirişRSRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,05 M0,00
2026-07-26-$0,01 M0,00
2026-07-25$0,02 M0,00
2026-07-24$0,02 M0,00
2026-07-23-$0,03 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Reserve Rights Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Reserve Rights (RSR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Reserve Rights fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
RSR/USDT
$0,001313
$0,001313$0,001313
%0,00
%0,00 (USDT)
RSR/USDC
$0,001311
$0,001311$0,001311
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

RSR / USD Hesaplayıcı

Miktar

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0,001312 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.