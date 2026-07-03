RSS3 / Euro Dönüşüm Tablosu

RSS3 / EUR Dönüşüm Tablosu

EUR / RSS3 Dönüşüm Tablosu

  • 1 RSS3
    0.00483447 EUR
  • 5 RSS3
    0.024172 EUR
  • 10 RSS3
    0.048345 EUR
  • 50 RSS3
    0.241723 EUR
  • 100 RSS3
    0.483447 EUR
  • 1,000 RSS3
    4.83 EUR
  • 5,000 RSS3
    24.17 EUR
  • 10,000 RSS3
    48.34 EUR
  • 1 EUR
    206.8 RSS3
  • 5 EUR
    1,034 RSS3
  • 10 EUR
    2,068 RSS3
  • 50 EUR
    10,342 RSS3
  • 100 EUR
    20,684 RSS3
  • 1,000 EUR
    206,848 RSS3
  • 5,000 EUR
    1,034,240 RSS3
  • 10,000 EUR
    2,068,480 RSS3

Euro Biriminden RSS3 Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

RSS3 (RSS3), şu anda €‎ 0.00483447 EUR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.74% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi €‎45.01K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri €‎4.49M EUR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel RSS3 Fiyatı sayfamıza göz atın.

792.49M EUR

Dolaşım Arzı

45.01K

24 Saatlik İşlem Hacmi

4.49M EUR

Piyasa Değeri

1.74%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

€ 0.005724

24 sa Yüksek

€ 0.005509

24 sa Düşük

Yukarıdaki RSS3 - EUR trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve RSS3 varlığının EUR karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel RSS3 fiyatını kontrol edin.

RSS3 / EUR Dönüşüm Özeti

itibarıyla | 1 RSS3 = 0.00483447 EUR | 1 EUR = 206.8 RSS3

  • Bugün, 1 RSS3 / EUR dönüşüm oranı 0.00483447 EUR kurundadır.

  • 5 RSS3 satın almak için 0.024172 EUR gereklidir ve 10 RSS3 değeri 0.048345 EUR olarak hesaplanır.

  • 1 EUR, 206.8 RSS3 varlığına dönüştürülebilir.

  • 50 EUR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 10,342 RSS3 varlığına dönüştürülebilir.

  • Son 7 gün içinde, 1 RSS3 / EUR karşısındaki dönüşüm oranı -5.72% değişti.

  • Son 24 saat içinde, oran 1.74% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.00487965 EUR, en düşük seviye ise 0.00469636 EUR olarak kaydedildi.

  • Bir ay önce, 1 RSS3 değeri 0.00621806 EUR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -22.26% oranında bir değişimi temsil eder.

  • Son 90 gün içinde RSS3, -0.0002225 EUR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -4.40% oranında bir değişime yol açtı.

RSS3 / EUR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, RSS3 (RSS3), 0.00469636 EUR ile 0.00487965 EUR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00410559 EUR ile 0.00591713 EUR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı RSS3 / EUR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En Yüksek€ 0€ 0€ 0€ 0
En Düşük€ 0€ 0€ 0€ 0
Ortalama€ 0€ 0€ 0€ 0
Volatilite+3.86%+35.33%+42.28%+194.13%
Değişim+1.74%-5.71%-22.25%-4.39%

2027 ve 2030 Yılları için EUR Biriminden RSS3 Fiyat Tahmini

RSS3 fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel RSS3 / EUR tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için RSS3 Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, RSS3 mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık €‎0.00507619 değerine ulaşabilir.

2030 için RSS3 Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, RSS3 aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık €‎0.00587633 EUR fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını RSS3 Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

RSS3 Hakkında

RSS3 / EUR Piyasa Verileri

€ 0.004834467200400300499
€ 0.004834467200400300499€ 0.004834467200400300499

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1,055,772,199.8297999

ETH

Güncel RSS3 / EUR Dönüşüm Oranı

Bugünkü RSS3 (RSS3) fiyatı € 0.004834467200400300499 olup, son 24 saatte % 1.74 değişim gösterdi. Mevcut RSS3 / EUR dönüşüm oranı RSS3 başına € 0.004834467200400300499 şeklindedir.

MEXC'de RSS3 Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin

Kripto FiyatıKripto Fiyat TahminiNasıl Kripto Alınır

MEXC'deki Mevcut RSS3 İşlem Çiftleri

Spot

Fiyat
Daha Fazla Spot İşlem Çifti
RSS3/USDT
RSS3/USDT
0.00Al-Sat

Yukarıdaki tablo, RSS3 Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, RSS3 varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan RSS3 varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.

Vadeli İşlem

Fiyat
Daha Fazla Vadeli İşlem Çifti
   

Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden RSS3 Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir RSS3 Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.

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RSS3 ve EUR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

RSS3 (RSS3) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

RSS3 Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0.005671
  • 7 Günlük Değişim: ‎-5.72%
  • 30 Günlük Trend: ‎-22.26%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

RSS3 kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

RSS3 dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, EUR para birimine dönüştürseniz bile, RSS3 kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[RSS3 Fiyatı] [RSS3 / USD]

Euro (EUR) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (EUR/USD): --
  • 7 Günlük Değişim: ‎--
  • 30 Günlük Trend: ‎--

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

RSS3 genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, EUR ile USD arasındaki değişimler RSS3 / EUR kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir EUR para birimi, aynı tutarda RSS3 almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir EUR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

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RSS3 ile EUR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

RSS3 (RSS3) ile Euro (EUR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. RSS3 ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve RSS3 varlığının EUR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve EUR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. EUR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler EUR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle EUR zayıfladığında, yatırımcılar RSS3 gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    RSS3 gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda RSS3 varlığına yönelik talep artabilir ve bu da EUR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı RSS3 / EUR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. RSS3 / EUR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    RSS3 ile EUR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, RSS3 varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak EUR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. RSS3 ile EUR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    RSS3 ile EUR arasındaki kur, RSS3 ve Euro varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen RSS3 / EUR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. RSS3 ile EUR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. RSS3 ile EUR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda RSS3 kriptosunu EUR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. RSS3 kriptosundan EUR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. RSS3 kriptosunun EUR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle RSS3 varlığının EUR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler RSS3 ile EUR arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, EUR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve RSS3 sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. RSS3 ile EUR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    RSS3 halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da RSS3 ile EUR arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. RSS3 ile EUR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. RSS3 ile EUR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki RSS3 ile EUR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya RSS3 fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. RSS3 ile EUR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak EUR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. RSS3 / EUR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. RSS3 ve Euro arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    RSS3 ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. RSS3 kriptosunu EUR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, EUR para birimini eşit değerdeki RSS3 kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. RSS3 / EUR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, RSS3 fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, RSS3 ile EUR arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında RSS3 ile EUR arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak EUR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, RSS3 / EUR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.