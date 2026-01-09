Bugünkü REWARDS ON PROJECT Fiyatı

Bugünkü REWARDS ON PROJECT (RWD) fiyatı $ 0,0000000000000000000000025 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RWD / USD dönüşüm oranı RWD başına $ 0,0000000000000000000000025 şeklindedir.

REWARDS ON PROJECT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RWD şeklindedir. Son 24 saat içinde RWD, $ 0,0000000000000000000000017 (en düşük) ile $ 0,0000000000000000000002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RWD, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%100,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 510,10 seviyesine ulaştı.

REWARDS ON PROJECT (RWD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 510,10$ 510,10 $ 510,10 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 250,00M$ 250,00M $ 250,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki REWARDS ON PROJECT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 510,10. Dolaşımdaki RWD arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 250,00M.