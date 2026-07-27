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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Safe Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Safe Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Safe Token (SAFE) Bugünkü Teknik Analizi

Safe Token (SAFE) Bugünkü Teknik Analizi

Safe Token Analiz sayfası, SAFE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Safe Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Safe Token (SAFE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0889--+%9,34+%8,41-%37,92
Safe Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Safe Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Safe Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 1
Nötr 6
Alış 19
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:NötrSatış 1Nötr 6Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0906
0,09057
R2
0,09057
0,09056
R1
0,09056
0,09055
PP
0,09053
0,09053
S1
0,09052
0,09052
S2
0,09049
0,09051
S3
0,09048
0,09049

Safe Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,34M
$2,15 M
$2,48 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$1,48 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,46 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,55 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,53 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Safe Token Sermaye Akışı

Net GirişSAFEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,09
2026-07-26$0,10 M0,09
2026-07-25-$0,03 M0,08
2026-07-24-$0,02 M0,08
2026-07-23-$0,03 M0,09

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Safe Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Safe Token (SAFE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Safe Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SAFE/USDT
$0,0889
$0,0889$0,0889
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SAFE / USD Hesaplayıcı

Miktar

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0,0889 USD

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