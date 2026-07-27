Safe Token (SAFE) Bugünkü Teknik Analizi Safe Token Analiz sayfası, SAFE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Safe Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Safe Token (SAFE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0889 -- +%9,34 +%8,41 -%37,92

Safe Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Safe Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 1 Nötr 6 Alış 19 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 1 Nötr 6 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0906 0,09057 R2 0,09057 0,09056 R1 0,09056 0,09055 PP 0,09053 0,09053 S1 0,09052 0,09052 S2 0,09049 0,09051 S3 0,09048 0,09049

Safe Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,34M $2,15 M $2,48 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $1,48 M 3 Günlük Aktif Satış $1,46 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,55 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,53 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Safe Token Sermaye Akışı Net Giriş SAFEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,09 2026-07-26 $0,10 M 0,09 2026-07-25 -$0,03 M 0,08 2026-07-24 -$0,02 M 0,08 2026-07-23 -$0,03 M 0,09 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Safe Token (SAFE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Safe Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim SAFE / USDT $0,0889 $0,0889 $0,0889 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat