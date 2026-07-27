Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SAGA hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SAGA hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

SAGA Hakkında Daha Fazla Bilgi

SAGA Fiyat Bilgileri

SAGA Nedir

SAGA Whitepaper

SAGA Resmi Websitesi

SAGA Token Ekonomisi

SAGA Fiyat Tahmini

SAGA Fiyat Geçmişi

SAGA Satın Alma Kılavuzu

SAGA / İtibari Para Dönüştürücüsü

SAGA Spot

SAGA USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SAGA (SAGA) Bugünkü Teknik Analizi

SAGA (SAGA) Bugünkü Teknik Analizi

SAGA Analiz sayfası, SAGA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SAGA projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGA (SAGA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01252---%5,08-%4,80-%29,19
SAGA Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

SAGA Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, SAGA için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 4
Nötr 4
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 0Alış 11
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 4Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0125
0,01249
R2
0,01249
0,01249
R1
0,01249
0,01249
PP
0,01248
0,01248
S1
0,01248
0,01248
S2
0,01247
0,01248
S3
0,01247
0,01247

SAGA Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,34M
$1,69 M
$2,03 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,29 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,29 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,27 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,30 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SAGA Sermaye Akışı

Net GirişSAGAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,01
2026-07-26-$0,04 M0,01
2026-07-25$0,18 M0,01
2026-07-24-$0,04 M0,01
2026-07-23-$0,05 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SAGA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de SAGA (SAGA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı SAGA fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SAGA/USDT
$0,01252
$0,01252$0,01252
%0,00
%0,00 (USDT)
SAGA/USDC
$0,0125
$0,0125$0,0125
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SAGA / USD Hesaplayıcı

Miktar

SAGA
SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0,01252 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.