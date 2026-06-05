Sandbox / Romen Leyi Dönüşüm Tablosu

SAND / RON Dönüşüm Tablosu

RON / SAND Dönüşüm Tablosu

  • 1 SAND
    0.233533 RON
  • 5 SAND
    1.17 RON
  • 10 SAND
    2.34 RON
  • 50 SAND
    11.68 RON
  • 100 SAND
    23.35 RON
  • 1,000 SAND
    233.53 RON
  • 5,000 SAND
    1,167.66 RON
  • 10,000 SAND
    2,335.33 RON
  • 1 RON
    4.282 SAND
  • 5 RON
    21.41 SAND
  • 10 RON
    42.82 SAND
  • 50 RON
    214.1 SAND
  • 100 RON
    428.2 SAND
  • 1,000 RON
    4,282 SAND
  • 5,000 RON
    21,410 SAND
  • 10,000 RON
    42,820 SAND

Romen Leyi Biriminden Sandbox Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

Sandbox (SAND), şu anda L‎ 0.233533 RON seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.74% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L‎1.18M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L‎685.40M RON şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Sandbox Fiyatı sayfamıza göz atın.

12.76B RON

Dolaşım Arzı

1.18M

24 Saatlik İşlem Hacmi

685.40M RON

Piyasa Değeri

1.74%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

L 0.05787

24 sa Yüksek

L 0.0503

24 sa Düşük

Yukarıdaki SAND - RON trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Sandbox varlığının RON karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Sandbox fiyatını kontrol edin.

SAND / RON Dönüşüm Özeti

itibarıyla | 1 SAND = 0.233533 RON | 1 RON = 4.282 SAND

  • Bugün, 1 SAND / RON dönüşüm oranı 0.233533 RON kurundadır.

  • 5 SAND satın almak için 1.17 RON gereklidir ve 10 SAND değeri 2.34 RON olarak hesaplanır.

  • 1 RON, 4.282 SAND varlığına dönüştürülebilir.

  • 50 RON, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 214.1 SAND varlığına dönüştürülebilir.

  • Son 7 gün içinde, 1 SAND / RON karşısındaki dönüşüm oranı -21.14% değişti.

  • Son 24 saat içinde, oran 1.74% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.251293 RON, en düşük seviye ise 0.218421 RON olarak kaydedildi.

  • Bir ay önce, 1 SAND değeri 0.340095 RON idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -31.36% oranında bir değişimi temsil eder.

  • Son 90 gün içinde SAND, -0.109862 RON oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -32.02% oranında bir değişime yol açtı.

SAND / RON Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, Sandbox (SAND), 0.218421 RON ile 0.251293 RON arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.218421 RON ile 0.31061 RON arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SAND / RON fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En YüksekL 0.21L 0.3L 0.34L 0.39
En DüşükL 0.21L 0.21L 0.21L 0.21
OrtalamaL 0.21L 0.26L 0.3L 0.3
Volatilite+13.32%+31.16%+44.46%+51.76%
Değişim-5.34%-21.03%-31.26%-31.95%

2027 ve 2030 Yılları için RON Biriminden Sandbox Fiyat Tahmini

Sandbox fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SAND / RON tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için SAND Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, Sandbox mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık L‎0.245209 değerine ulaşabilir.

2030 için SAND Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, SAND aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L‎0.283861 RON fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Sandbox Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

Sandbox Hakkında

SAND / RON Piyasa Verileri

L 0.23331565755877941531
L 0.23331565755877941531L 0.23331565755877941531

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3,000,000,000

ETH

Güncel SAND / RON Dönüşüm Oranı

Bugünkü Sandbox (SAND) fiyatı L 0.23331565755877941531 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut SAND / RON dönüşüm oranı SAND başına L 0.23331565755877941531 şeklindedir.

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MEXC'deki Mevcut SAND İşlem Çiftleri

Spot

Fiyat
Daha Fazla Spot İşlem Çifti
SAND/USDT
SAND/USDT
0.05Al-Sat
SAND/USDC
SAND/USDC
0.05Al-Sat

Yukarıdaki tablo, SAND Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Sandbox varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SAND varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.

Vadeli İşlem

Fiyat
Daha Fazla Vadeli İşlem Çifti
SANDUSDT
SANDUSDTSürekli
--Al-Sat
   

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SAND ve RON için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

Sandbox (SAND) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

Sandbox Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0.05378
  • 7 Günlük Değişim: ‎-21.14%
  • 30 Günlük Trend: ‎-31.36%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

SAND kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

SAND dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, RON para birimine dönüştürseniz bile, SAND kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SAND Fiyatı] [SAND / USD]

Romen Leyi (RON) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (RON/USD): --
  • 7 Günlük Değişim: ‎--
  • 30 Günlük Trend: ‎--

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

SAND genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, RON ile USD arasındaki değişimler SAND / RON kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir RON para birimi, aynı tutarda SAND almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir RON para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

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SAND ile RON Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Sandbox (SAND) ile Romen Leyi (RON) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SAND ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SAND varlığının RON karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RON arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. RON Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RON varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RON zayıfladığında, yatırımcılar SAND gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    Sandbox gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SAND varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RON para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SAND / RON dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. SAND / RON dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    SAND ile RON arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SAND varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RON birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. SAND ile RON arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    SAND ile RON arasındaki kur, Sandbox ve Romen Leyi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen SAND / RON kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. SAND ile RON arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. SAND ile RON arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda SAND kriptosunu RON para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. SAND kriptosundan RON para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. SAND kriptosunun RON para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SAND varlığının RON karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler SAND ile RON arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RON para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SAND sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. SAND ile RON arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    Sandbox halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SAND ile RON arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. SAND ile RON kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. SAND ile RON arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki SAND ile RON arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya Sandbox fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. SAND ile RON arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RON piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. SAND / RON için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. Sandbox ve Romen Leyi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    Sandbox ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. SAND kriptosunu RON para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RON para birimini eşit değerdeki SAND kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. SAND / RON dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, SAND fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, SAND ile RON arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SAND ile RON arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RON para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, SAND / RON arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

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