Sandbox / CFP Frangı Dönüşüm Tablosu
SAND / XPF Dönüşüm Tablosu
XPF / SAND Dönüşüm Tablosu
- 1 SAND5.46 XPF
- 5 SAND27.28 XPF
- 10 SAND54.55 XPF
- 50 SAND272.75 XPF
- 100 SAND545.51 XPF
- 1,000 SAND5,455.08 XPF
- 5,000 SAND27,275.39 XPF
- 10,000 SAND54,550.78 XPF
- 1 XPF0.1833 SAND
- 5 XPF0.9165 SAND
- 10 XPF1.833 SAND
- 50 XPF9.165 SAND
- 100 XPF18.33 SAND
- 1,000 XPF183.3 SAND
- 5,000 XPF916.5 SAND
- 10,000 XPF1,833 SAND
Sandbox (SAND), şu anda ₣ 5.46 XPF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.53% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₣5.69M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₣16.04B XPF şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Sandbox Fiyatı sayfamıza göz atın.
298.53B XPF
Dolaşım Arzı
5.69M
24 Saatlik İşlem Hacmi
16.04B XPF
Piyasa Değeri
1.53%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₣ 0.05782
24 sa Yüksek
₣ 0.05032
24 sa Düşük
Yukarıdaki SAND - XPF trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Sandbox varlığının XPF karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Sandbox fiyatını kontrol edin.
SAND / XPF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SAND = 5.46 XPF | 1 XPF = 0.1833 SAND
Bugün, 1 SAND / XPF dönüşüm oranı 5.46 XPF kurundadır.
5 SAND satın almak için 27.28 XPF gereklidir ve 10 SAND değeri 54.55 XPF olarak hesaplanır.
1 XPF, 0.1833 SAND varlığına dönüştürülebilir.
50 XPF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 9.165 SAND varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SAND / XPF karşısındaki dönüşüm oranı -21.05% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1.53% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 5.88 XPF, en düşük seviye ise 5.11 XPF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SAND değeri 7.95 XPF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -31.41% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SAND, -2.57 XPF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -32.00% oranında bir değişime yol açtı.
SAND / XPF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Sandbox (SAND), 5.11 XPF ile 5.88 XPF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 5.11 XPF ile 7.26 XPF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SAND / XPF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₣ 5.08
|₣ 7.11
|₣ 8.12
|₣ 9.14
|En Düşük
|₣ 5.08
|₣ 5.08
|₣ 5.08
|₣ 5.08
|Ortalama
|₣ 5.08
|₣ 6.09
|₣ 7.11
|₣ 7.11
|Volatilite
|+13.19%
|+31.04%
|+44.58%
|+51.66%
|Değişim
|-5.52%
|-21.04%
|-31.38%
|-32.06%
2027 ve 2030 Yılları için XPF Biriminden Sandbox Fiyat Tahmini
Sandbox fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SAND / XPF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için SAND Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Sandbox mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ₣5.73 değerine ulaşabilir.
2030 için SAND Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SAND aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₣6.63 XPF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Sandbox Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Sandbox Hakkında
SAND / XPF Piyasa Verileri
3,000,000,000
ETH
Güncel SAND / XPF Dönüşüm Oranı
Bugünkü Sandbox (SAND) fiyatı ₣ 5.4591424394997498744 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut SAND / XPF dönüşüm oranı SAND başına ₣ 5.4591424394997498744 şeklindedir.
MEXC'de Sandbox Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin
MEXC'deki Mevcut SAND İşlem Çiftleri
Spot
SAND/USDC
|0.05
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, SAND Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Sandbox varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SAND varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
SANDUSDTSürekli
|--
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SAND Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Sandbox Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
3 Kolay Adımda XPF ile Sandbox Satın Alın
MEXC Hesabı Oluşturun
MEXC websitesinde hesap açın veya MEXC uygulamasını indirin. Başlamak için kimlik doğrulamasını tamamlayın.
XPF Yatırın
Banka transferi, kredi kartı veya P2P alım satımı gibi tercih ettiğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak kolayca XPF yatırın.
Sandbox Satın Al
Spot veya Vadeli İşlem alım satım sayfasına gidin, Sandbox araması yapın ve yatırdığınız XPF ile alımınızı hemen tamamlayın.
Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Öne Çıkan
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Yeni Eklenen
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Manadia
UMXM
+111.12%
YOM
YOM
+271.23%
Singularry AI
SINGULARRY
+5.36%
three.ws
THREE
+0.60%
Kinetiq Governance
KNTQ
+7.13%
En Çok Yükselenler
Bugünün en fazla yükselenleri
Vimverse
VIM
+169.60%
Defi App
HOME
+24.64%
Allora
ALLO
+21.72%
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
+22.42%
Ethena
ENA
+15.44%
SAND ve XPF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Sandbox (SAND) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Sandbox Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.05368
- 7 Günlük Değişim: -21.05%
- 30 Günlük Trend: -31.41%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SAND dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XPF para birimine dönüştürseniz bile, SAND kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SAND Fiyatı] [SAND / USD]
CFP Frangı (XPF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XPF/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XPF para birimi, aynı tutarda SAND almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XPF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XPF ile güvenli bir şekilde SAND satın alın.
SAND ile XPF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Sandbox (SAND) ile CFP Frangı (XPF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SAND ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SAND varlığının XPF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XPF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XPF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XPF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XPF zayıfladığında, yatırımcılar SAND gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Sandbox gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SAND varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XPF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SAND Kriptosunu XPF Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SAND / XPF dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
SAND / XPF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SAND ile XPF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SAND varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XPF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SAND ile XPF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SAND ile XPF arasındaki kur, Sandbox ve CFP Frangı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SAND / XPF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SAND ile XPF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SAND ile XPF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SAND kriptosunu XPF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SAND kriptosundan XPF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SAND kriptosunun XPF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SAND varlığının XPF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler SAND ile XPF arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XPF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SAND sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SAND ile XPF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Sandbox halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SAND ile XPF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SAND ile XPF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SAND ile XPF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SAND ile XPF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Sandbox fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SAND ile XPF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XPF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SAND / XPF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Sandbox ve CFP Frangı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Sandbox ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SAND kriptosunu XPF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XPF para birimini eşit değerdeki SAND kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SAND / XPF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SAND fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, SAND ile XPF arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SAND ile XPF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XPF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SAND / XPF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sandbox Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
Triple-A launches EU multicity accounts with stablecoin rails
Triple-A, a licensed global payments firm, has begun a European rollout of Multicurrency Accounts that link local euro collections to stablecoin rails and global2026/06/06
CNN debunks supercut of MAGA meltdown over California vote
CNN host Dana Bash on Friday mocked members of the MAGA movement who appear to assume California is taking a long time to count votes because political hijinks2026/06/06
Embattled MAGA ex-governor's contempt case takes a dramatic turn
Former Kentucky Gov. Matt Bevin's child support case took another dramatic turn this week, as a judge refused to grant him relief from his 60-day jail sentence2026/06/06
Sandbox Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Sandbox Fiyatı
Sandbox (SAND) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Sandbox Fiyat Tahmini
SAND tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Sandbox fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Sandbox Satın Alınır?
Sandbox satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
SAND/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile SAND/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Sandbox / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan XPF İtibari Parasına Dönüşüm
Diğer Popüler Kriptolardan İtibari Paraya Dönüşümler
Neden MEXC'de Sandbox Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Sandbox satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Sandbox satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.