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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Santos FC Fan Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Santos FC Fan Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Santos FC Fan Token (SANTOS) Bugünkü Teknik Analizi

Santos FC Fan Token (SANTOS) Bugünkü Teknik Analizi

Santos FC Fan Token Analiz sayfası, SANTOS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Santos FC Fan Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,4992---%1,04-%11,29-%60,60
Santos FC Fan Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Santos FC Fan Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Santos FC Fan Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 3
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 2Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 6Nötr 1Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,4988
0,4987
R2
0,4987
0,4986
R1
0,4986
0,4986
PP
0,4985
0,4985
S1
0,4983
0,4983
S2
0,4982
0,4983
S3
0,498
0,4982

Santos FC Fan Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,70M
$9,43 M
$10,14 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,03 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,09 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Santos FC Fan Token Sermaye Akışı

Net GirişSANTOSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,50
2026-07-26$0,00 M0,51
2026-07-25-$0,01 M0,52
2026-07-24$0,01 M0,50
2026-07-23-$0,01 M0,51

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Santos FC Fan Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Santos FC Fan Token (SANTOS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Santos FC Fan Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SANTOS/USDT
$0,4995
$0,4995$0,4995
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SANTOS / USD Hesaplayıcı

Miktar

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0,4992 USD

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