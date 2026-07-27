Santos FC Fan Token (SANTOS) Bugünkü Teknik Analizi Santos FC Fan Token Analiz sayfası, SANTOS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Santos FC Fan Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Santos FC Fan Token (SANTOS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,4992 -- -%1,04 -%11,29 -%60,60

Santos FC Fan Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Santos FC Fan Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 3 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 2 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,4988 0,4987 R2 0,4987 0,4986 R1 0,4986 0,4986 PP 0,4985 0,4985 S1 0,4983 0,4983 S2 0,4982 0,4983 S3 0,498 0,4982

Santos FC Fan Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,70M $9,43 M $10,14 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,03 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,08 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Santos FC Fan Token Sermaye Akışı Net Giriş SANTOSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,50 2026-07-26 $0,00 M 0,51 2026-07-25 -$0,01 M 0,52 2026-07-24 $0,01 M 0,50 2026-07-23 -$0,01 M 0,51 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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