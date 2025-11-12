Bugünkü Scamcoin Fiyatı

Bugünkü Scamcoin (SCAMCOIN) fiyatı $ 0,0001194 olup, son 24 saatte % 29,80 değişim gösterdi. Mevcut SCAMCOIN / USD dönüşüm oranı SCAMCOIN başına $ 0,0001194 şeklindedir.

Scamcoin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SCAMCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde SCAMCOIN, $ 0,00011202 (en düşük) ile $ 0,00026957 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCAMCOIN, son bir saatte -%5,67 ve son 7 günde +%30,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,06K seviyesine ulaştı.

Scamcoin (SCAMCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,06K$ 55,06K $ 55,06K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Scamcoin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,06K. Dolaşımdaki SCAMCOIN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.