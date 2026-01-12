Bugünkü Solana Retardz Fiyatı

Bugünkü Solana Retardz (SCAMSOL) fiyatı $ 0,00009041 olup, son 24 saatte % 39,58 değişim gösterdi. Mevcut SCAMSOL / USD dönüşüm oranı SCAMSOL başına $ 0,00009041 şeklindedir.

Solana Retardz, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SCAMSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde SCAMSOL, $ 0,00006374 (en düşük) ile $ 0,0000906 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCAMSOL, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%131,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,67K seviyesine ulaştı.

Solana Retardz (SCAMSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri -- Hacim (24 Sa) $ 54,67K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 904,10K Dolaşım Arzı -- Toplam Arz 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Solana Retardz piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,67K. Dolaşımdaki SCAMSOL arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 904,10K.