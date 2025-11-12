Bugünkü SCI6900 Fiyatı

Bugünkü SCI6900 (SCI6900) fiyatı $ 0.0002413 olup, son 24 saatte % 0.94 değişim gösterdi. Mevcut SCI6900 / USD dönüşüm oranı SCI6900 başına $ 0.0002413 şeklindedir.

SCI6900, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SCI6900 şeklindedir. Son 24 saat içinde SCI6900, $ 0.0002392 (en düşük) ile $ 0.0002685 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCI6900, son bir saatte -0.13% ve son 7 günde -0.05% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,86K seviyesine ulaştı.

SCI6900 (SCI6900) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,86K$ 54,86K $ 54,86K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 241.30K$ 241.30K $ 241.30K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

