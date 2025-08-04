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Scotty AI on Solana Fiyatı(SCOTTYV2)

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00000172
$0,00000172$0,00000172
-%0,571D
USD

SCOTTYV2 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), şu anda 0,00000172 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SCOTTYV2 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Scotty AI on Solana Ana Piyasa Performansı:

$ 1,81K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,57
Scotty AI on Solana 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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SCOTTYV2 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Scotty AI on Solana fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000000099-%0,57
30 Gün$ -0,00000256-%59,82
60 Gün$ -0,00000937-%84,50
90 Gün$ -0,00019828-%99,14
Bugünkü Scotty AI on Solana Fiyatı Değişimi

Bugün, SCOTTYV2, $ -0,0000000099 (-%0,57) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Scotty AI on Solana 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00000256 (-%59,82) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Scotty AI on Solana 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SCOTTYV2 değişimi $ -0,00000937 (-%84,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Scotty AI on Solana 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00019828 (-%99,14) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SCOTTYV2 Fiyat Bilgisi

En güncel Scotty AI on Solana fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00000154
$ 0,00000154$ 0,00000154

$ 0,0000018
$ 0,0000018$ 0,0000018

$ 0,0014699
$ 0,0014699$ 0,0014699

-%0,58

-%0,57

-%4,45

SCOTTYV2 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 1,81K
$ 1,81K$ 1,81K

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Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Nedir?

Kriptonun vahşi batısında, bir isim diğerlerinin üzerinde duruyor - Scotty the AI. Bir meme coinden çok daha fazlası olan Scotty, blok zincirinin kaosunda zekâ, hız ve meme yakıtlı hassasiyetle gezinmek için tasarlanmış, yapay zekâ destekli bir koruyucu, yatırımcı ve degen yoldaşıdır.

Scotty AI on Solana, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Scotty AI on Solana yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SCOTTYV2 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Scotty AI on Solana hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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Scotty AI on Solana Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Scotty AI on Solana, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SCOTTYV2 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Scotty AI on Solana fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Scotty AI on Solana Fiyat Geçmişi

SCOTTYV2 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SCOTTYV2 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Scotty AI on Solana fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Token Ekonomisi

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SCOTTYV2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCOTTYV2 / VND
0,0452618
1 SCOTTYV2 / AUD
A$0,0000026488
1 SCOTTYV2 / GBP
0,00000129
1 SCOTTYV2 / EUR
0,0000014792
1 SCOTTYV2 / USD
$0,00000172
1 SCOTTYV2 / MYR
RM0,0000072756
1 SCOTTYV2 / TRY
0,0000699524
1 SCOTTYV2 / JPY
¥0,00025284
1 SCOTTYV2 / ARS
ARS$0,002324322
1 SCOTTYV2 / RUB
0,0001367572
1 SCOTTYV2 / INR
0,0001502248
1 SCOTTYV2 / IDR
Rp0,0281967168
1 SCOTTYV2 / KRW
0,0023789664
1 SCOTTYV2 / PHP
0,0000987968
1 SCOTTYV2 / EGP
￡E.0,0000824052
1 SCOTTYV2 / BRL
R$0,000009546
1 SCOTTYV2 / CAD
C$0,0000023564
1 SCOTTYV2 / BDT
0,0002076384
1 SCOTTYV2 / NGN
0,002602102
1 SCOTTYV2 / UAH
0,0000709844
1 SCOTTYV2 / VES
Bs0,00021156
1 SCOTTYV2 / CLP
$0,0016684
1 SCOTTYV2 / PKR
Rs0,0004819268
1 SCOTTYV2 / KZT
0,000921748
1 SCOTTYV2 / THB
฿0,000055814
1 SCOTTYV2 / TWD
NT$0,0000513592
1 SCOTTYV2 / AED
د.إ0,0000063124
1 SCOTTYV2 / CHF
Fr0,000001376
1 SCOTTYV2 / HKD
HK$0,0000134848
1 SCOTTYV2 / MAD
.د.م0,0000155488
1 SCOTTYV2 / MXN
$0,000032422
1 SCOTTYV2 / PLN
0,0000063296
1 SCOTTYV2 / RON
лв0,0000075164
1 SCOTTYV2 / SEK
kr0,0000165808
1 SCOTTYV2 / BGN
лв0,0000028896
1 SCOTTYV2 / HUF
Ft0,0005914564
1 SCOTTYV2 / CZK
0,0000364812
1 SCOTTYV2 / KWD
د.ك0,00000052116
1 SCOTTYV2 / ILS
0,0000058652

Scotty AI on Solana Kaynağı

Scotty AI on Solana hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Scotty AI on Solana Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SCOTTYV2
SCOTTYV2
USD
USD

1 SCOTTYV2 = 0,00000172 USD

Al-Sat

SCOTTYV2USDT
$0,00000172
$0,00000172$0,00000172
+%1,77

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