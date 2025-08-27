SHARDS (SHARD) Nedir?

SHARDS, Shards Protocol'ün yerel fayda tokenidir. Web3 genelinde doğrulanabilir kimlik, itibara dayalı ödüller ve kullanıcı odaklı yönetişim için altyapıyı destekler. SHARDS, bir değişim aracından daha fazlasıdır; dikkatinizi çekmek değil, katkınızın erişiminizi ve kazançlarınızı belirlediği, yeni bir tanıma tabanlı ekonominin arkasındaki itici güçtür.

SHARDS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHARDS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- SHARD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SHARDS hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SHARDS satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SHARDS Fiyat Tahmini (USD)

SHARDS (SHARD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SHARDS (SHARD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SHARDS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SHARDS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHARDS (SHARD) Token Ekonomisi

SHARDS (SHARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SHARDS (SHARD) Satın Alma

Nasıl SHARDS satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SHARDS Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dönüştürücüyü Dene

SHARDS Kaynağı

SHARDS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SHARDS Hakkında Diğer Sorular Bugünkü SHARDS (SHARD) fiyatı nedir? USD biriminden canlı SHARD fiyatı, 0,00585 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. SHARD / USD güncel fiyatı nedir? $ 0,00585 . Doğru token dönüşümü için SHARD / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. SHARDS varlığının piyasa değeri nedir? SHARD piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki SHARD arzı nedir? Dolaşımdaki SHARD arzı, -- USD . SHARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? SHARD, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük SHARD fiyatı (ATL) nedir? SHARD, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. SHARD işlem hacmi nedir? SHARD için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 51,90K USD . SHARD bu yıl daha da yükselir mi? SHARD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHARD fiyat tahminine göz atın.

SHARDS (SHARD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8) Tür Bilgiler 08-27 15:39:00 Sektör Haberleri Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti 08-25 21:14:39 Sektör Haberleri Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü 08-25 09:45:00 Sektör Haberleri Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi 08-25 05:44:00 Sektör Haberleri Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü 08-24 19:48:00 Sektör Haberleri Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı 08-24 03:20:00 Sektör Haberleri Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Öne Çıkan Haberler

WLFI Kripto Pazarını Ateşliyor: MEXC’de Ön Satış Sürekli Sözleşmeler ve Hediye Etkinliklerini İlk Deneyimleyin Şu anda kripto para piyasasının odak noktası, World Liberty Financial (WLFI) başka bir şey değil. Hem siyasi özellikleri hem de DeFi yenilikçi anlamı taşıyan bir proje olarak, WLFI lansmanından önce geniş bir ilgi ile karşılandı. MEXC, dünya çapında öncü bir kripto ticaret platformu olarak, WLFI’nin ön satış sürekli sözleşme ticaretini öncelikli olarak başlatarak kullanıcıların piyasa trendlerine önceden yerleşmelerini sağladı. Ayrıca, MEXC yeni kullanıcılar için zengin ödül fırsatları sunan WLFI Pre-Hype Fest S2 etkinliğini de başlattı.

MEXC Güvenliği FTX Sonrası Dönemde: Şeffaflık ve Koruma Kripto Borsalarının Geleceğini Nasıl Belirliyor 2022 yılının sonlarında FTX’in çöküşü, kripto para endüstrisini bir gecede yeniden şekillendirdi. Kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar yok oldu, dünya genelinde düzenleyici baskılar arttı ve merkezi borsalara (CEX) olan güven ciddi şekilde zedelendi. O zamandan beri, “önce güvenlik” hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için rehber ilke haline geldi.