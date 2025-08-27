SHARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

SHARD Fiyat Bilgileri

SHARD Whitepaper

SHARD Resmi Websitesi

SHARD Token Ekonomisi

SHARD Fiyat Tahmini

SHARD Fiyat Geçmişi

SHARD Satın Alma Kılavuzu

SHARD / İtibari Para Dönüştürücüsü

SHARD Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SHARDS Logosu

SHARDS Fiyatı(SHARD)

1 SHARD / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
SHARDS (SHARD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 19:47:27 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00577
$ 0,00577$ 0,00577
24 sa Düşük
$ 0,00585
$ 0,00585$ 0,00585
24 sa Yüksek

$ 0,00577
$ 0,00577$ 0,00577

$ 0,00585
$ 0,00585$ 0,00585

--
----

--
----

%0,00

%0,00

+%1,91

+%1,91

SHARDS (SHARD) canlı fiyatı $ 0,00585. SHARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00577 ve en yüksek $ 0,00585 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARD son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde +%1,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SHARDS (SHARD) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 51,90K
$ 51,90K$ 51,90K

$ 5,85M
$ 5,85M$ 5,85M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

Şu anki SHARDS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 51,90K. Dolaşımdaki SHARD arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,85M.

SHARDS (SHARD) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SHARDS fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,00075-%11,37
60 Gün$ -0,00127-%17,84
90 Gün$ -0,00665-%53,20
Bugünkü SHARDS Fiyatı Değişimi

Bugün, SHARD, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SHARDS 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00075 (-%11,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SHARDS 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SHARD değişimi $ -0,00127 (-%17,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SHARDS 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00665 (-%53,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SHARDS (SHARD) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

SHARDS Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

SHARDS (SHARD) Nedir?

SHARDS, Shards Protocol'ün yerel fayda tokenidir. Web3 genelinde doğrulanabilir kimlik, itibara dayalı ödüller ve kullanıcı odaklı yönetişim için altyapıyı destekler. SHARDS, bir değişim aracından daha fazlasıdır; dikkatinizi çekmek değil, katkınızın erişiminizi ve kazançlarınızı belirlediği, yeni bir tanıma tabanlı ekonominin arkasındaki itici güçtür.

SHARDS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHARDS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SHARD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SHARDS hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SHARDS satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SHARDS Fiyat Tahmini (USD)

SHARDS (SHARD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SHARDS (SHARD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SHARDS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SHARDS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHARDS (SHARD) Token Ekonomisi

SHARDS (SHARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SHARDS (SHARD) Satın Alma

Nasıl SHARDS satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SHARDS Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHARDS(SHARD) / VND
153,94275
1 SHARDS(SHARD) / AUD
A$0,009009
1 SHARDS(SHARD) / GBP
0,004329
1 SHARDS(SHARD) / EUR
0,005031
1 SHARDS(SHARD) / USD
$0,00585
1 SHARDS(SHARD) / MYR
RM0,0247455
1 SHARDS(SHARD) / TRY
0,240084
1 SHARDS(SHARD) / JPY
¥0,8658
1 SHARDS(SHARD) / ARS
ARS$7,9375725
1 SHARDS(SHARD) / RUB
0,4694625
1 SHARDS(SHARD) / INR
0,513513
1 SHARDS(SHARD) / IDR
Rp95,901624
1 SHARDS(SHARD) / KRW
8,18181
1 SHARDS(SHARD) / PHP
0,335088
1 SHARDS(SHARD) / EGP
￡E.0,284544
1 SHARDS(SHARD) / BRL
R$0,031824
1 SHARDS(SHARD) / CAD
C$0,008073
1 SHARDS(SHARD) / BDT
0,711828
1 SHARDS(SHARD) / NGN
8,972379
1 SHARDS(SHARD) / COP
$23,684193
1 SHARDS(SHARD) / ZAR
R.0,1038375
1 SHARDS(SHARD) / UAH
0,2415465
1 SHARDS(SHARD) / VES
Bs0,82485
1 SHARDS(SHARD) / CLP
$5,6511
1 SHARDS(SHARD) / PKR
Rs1,65906
1 SHARDS(SHARD) / KZT
3,129984
1 SHARDS(SHARD) / THB
฿0,1900665
1 SHARDS(SHARD) / TWD
NT$0,179244
1 SHARDS(SHARD) / AED
د.إ0,0214695
1 SHARDS(SHARD) / CHF
Fr0,00468
1 SHARDS(SHARD) / HKD
HK$0,045513
1 SHARDS(SHARD) / AMD
֏2,2319505
1 SHARDS(SHARD) / MAD
.د.م0,0529425
1 SHARDS(SHARD) / MXN
$0,1094535
1 SHARDS(SHARD) / SAR
ريال0,0219375
1 SHARDS(SHARD) / PLN
0,021528
1 SHARDS(SHARD) / RON
лв0,0255645
1 SHARDS(SHARD) / SEK
kr0,0561015
1 SHARDS(SHARD) / BGN
лв0,009828
1 SHARDS(SHARD) / HUF
Ft2,004093
1 SHARDS(SHARD) / CZK
0,1238445
1 SHARDS(SHARD) / KWD
د.ك0,00178425
1 SHARDS(SHARD) / ILS
0,019539
1 SHARDS(SHARD) / AOA
Kz5,3326845
1 SHARDS(SHARD) / BHD
.د.ب0,00220545
1 SHARDS(SHARD) / BMD
$0,00585
1 SHARDS(SHARD) / DKK
kr0,037674
1 SHARDS(SHARD) / HNL
L0,153153
1 SHARDS(SHARD) / MUR
0,2713815
1 SHARDS(SHARD) / NAD
$0,1032525
1 SHARDS(SHARD) / NOK
kr0,0594945
1 SHARDS(SHARD) / NZD
$0,0100035
1 SHARDS(SHARD) / PAB
B/.0,00585
1 SHARDS(SHARD) / PGK
K0,024687
1 SHARDS(SHARD) / QAR
ر.ق0,021294
1 SHARDS(SHARD) / RSD
дин.0,5917275

SHARDS Kaynağı

SHARDS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SHARDS Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SHARDS Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SHARDS (SHARD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHARD fiyatı, 0,00585 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHARD / USD güncel fiyatı nedir?
SHARD / USD güncel fiyatı $ 0,00585. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SHARDS varlığının piyasa değeri nedir?
SHARD piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHARD arzı nedir?
Dolaşımdaki SHARD arzı, -- USD.
SHARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHARD, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHARD fiyatı (ATL) nedir?
SHARD, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
SHARD işlem hacmi nedir?
SHARD için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 51,90K USD.
SHARD bu yıl daha da yükselir mi?
SHARD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHARD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 19:47:27 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Öne Çıkan Haberler

WLFI Kripto Pazarını Ateşliyor: MEXC’de Ön Satış Sürekli Sözleşmeler ve Hediye Etkinliklerini İlk Deneyimleyin

Şu anda kripto para piyasasının odak noktası, World Liberty Financial (WLFI) başka bir şey değil. Hem siyasi özellikleri hem de DeFi yenilikçi anlamı taşıyan bir proje olarak, WLFI lansmanından önce geniş bir ilgi ile karşılandı. MEXC, dünya çapında öncü bir kripto ticaret platformu olarak, WLFI’nin ön satış sürekli sözleşme ticaretini öncelikli olarak başlatarak kullanıcıların piyasa trendlerine önceden yerleşmelerini sağladı. Ayrıca, MEXC yeni kullanıcılar için zengin ödül fırsatları sunan WLFI Pre-Hype Fest S2 etkinliğini de başlattı.

August 24, 2025

MEXC Güvenliği FTX Sonrası Dönemde: Şeffaflık ve Koruma Kripto Borsalarının Geleceğini Nasıl Belirliyor

2022 yılının sonlarında FTX’in çöküşü, kripto para endüstrisini bir gecede yeniden şekillendirdi. Kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar yok oldu, dünya genelinde düzenleyici baskılar arttı ve merkezi borsalara (CEX) olan güven ciddi şekilde zedelendi. O zamandan beri, “önce güvenlik” hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için rehber ilke haline geldi.

August 24, 2025

Kripto Pazarındaki Güncel Eğilimi/Anlatıyı Nasıl Tanımlarsınız?

Kriptoda, anlatılar hem likiditeyi hem de yatırımcı duyarlılığını yönlendirir. Doğru eğilimi yakalarsanız, varlıklarınızı çarpan etkisiyle artırma şansınız önemli ölçüde artar; yanlış yola giderseniz, “zirveden satın alma” riskiyle karşılaşır veya patlayıcı hareketleri kaçırırsınız. Peki, piyasayı yönlendiren hangi anlatının olduğunu, hangi sektörlerin sermaye ve dikkat çektiğini nasıl biliriz? Bu kılavuz, kripto eğilimlerini tanımlamanın pratik yollarını inceliyor.

August 24, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SHARD / USD Hesaplayıcı

Miktar

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0,00585 USD

SHARD Al-Sat

SHARDUSDT
$0
$0$0
%0,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti