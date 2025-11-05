BorsaDEX+
Bugünkü canlı Shih Tzu fiyatı 0.0002984 USD. SHIH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHIH fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SHIH Hakkında Daha Fazla Bilgi

SHIH Fiyat Bilgileri

SHIH Nedir

SHIH Token Ekonomisi

SHIH Fiyat Tahmini

SHIH Fiyat Geçmişi

SHIH Satın Alma Kılavuzu

SHIH / İtibari Para Dönüştürücüsü

Shih Tzu Logosu

Shih Tzu Fiyatı(SHIH)

1 SHIH / USD Canlı Fiyatı:

$0,0002984
-%5,171D
USD
Shih Tzu (SHIH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:35:55 (UTC+8)

Shih Tzu (SHIH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002399
24 sa Düşük
$ 0,0003732
24 sa Yüksek

$ 0,0002399
$ 0,0003732
--
--
+%8,11

-%5,17

-%50,67

-%50,67

Shih Tzu (SHIH) canlı fiyatı $ 0,0002984. SHIH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002399 ve en yüksek $ 0,0003732 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHIH için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHIH son bir saatte +%8,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,17 ve son 7 günde -%50,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shih Tzu (SHIH) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 55,01K
$ 0,00
--
----

--
----

BSC

Şu anki Shih Tzu piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,01K. Dolaşımdaki SHIH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Shih Tzu (SHIH) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Shih Tzu fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000016268-%5,17
30 Gün$ -0,0007016-%70,16
60 Gün$ -0,0007016-%70,16
90 Gün$ -0,0007016-%70,16
Bugünkü Shih Tzu Fiyatı Değişimi

Bugün, SHIH, $ -0,000016268 (-%5,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Shih Tzu 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0007016 (-%70,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Shih Tzu 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SHIH değişimi $ -0,0007016 (-%70,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Shih Tzu 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0007016 (-%70,16) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Shih Tzu (SHIH) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Shih Tzu Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Shih Tzu (SHIH) Nedir?

SHIH, BNB Chain üzerinde Çin kültürünü ve topluluk kimliğini yansıtan köpek temalı bir token hâline getirin.

Shih Tzu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Shih Tzu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SHIH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Shih Tzu hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Shih Tzu satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Shih Tzu Fiyat Tahmini (USD)

Shih Tzu (SHIH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Shih Tzu (SHIH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Shih Tzu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Shih Tzu fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Shih Tzu (SHIH) Token Ekonomisi

Shih Tzu (SHIH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHIH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Shih Tzu (SHIH) Satın Alma

Nasıl Shih Tzu satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Shih Tzu Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHIH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Shih Tzu(SHIH) / VND
7,852396
1 Shih Tzu(SHIH) / AUD
A$0,000456552
1 Shih Tzu(SHIH) / GBP
0,000226784
1 Shih Tzu(SHIH) / EUR
0,000259608
1 Shih Tzu(SHIH) / USD
$0,0002984
1 Shih Tzu(SHIH) / MYR
RM0,001250296
1 Shih Tzu(SHIH) / TRY
0,012556672
1 Shih Tzu(SHIH) / JPY
¥0,0456552
1 Shih Tzu(SHIH) / ARS
ARS$0,434983648
1 Shih Tzu(SHIH) / RUB
0,024167416
1 Shih Tzu(SHIH) / INR
0,026477032
1 Shih Tzu(SHIH) / IDR
Rp4,973331344
1 Shih Tzu(SHIH) / PHP
0,017563824
1 Shih Tzu(SHIH) / EGP
￡E.0,01412924
1 Shih Tzu(SHIH) / BRL
R$0,001608376
1 Shih Tzu(SHIH) / CAD
C$0,000420744
1 Shih Tzu(SHIH) / BDT
0,03637496
1 Shih Tzu(SHIH) / NGN
0,4305912
1 Shih Tzu(SHIH) / COP
$1,1521224
1 Shih Tzu(SHIH) / ZAR
R.0,005219016
1 Shih Tzu(SHIH) / UAH
0,012556672
1 Shih Tzu(SHIH) / TZS
T.Sh.0,7331688
1 Shih Tzu(SHIH) / VES
Bs0,0665432
1 Shih Tzu(SHIH) / CLP
$0,2822864
1 Shih Tzu(SHIH) / PKR
Rs0,084363648
1 Shih Tzu(SHIH) / KZT
0,15639144
1 Shih Tzu(SHIH) / THB
฿0,009706952
1 Shih Tzu(SHIH) / TWD
NT$0,009226528
1 Shih Tzu(SHIH) / AED
د.إ0,001095128
1 Shih Tzu(SHIH) / CHF
Fr0,00023872
1 Shih Tzu(SHIH) / HKD
HK$0,002318568
1 Shih Tzu(SHIH) / AMD
֏0,11415292
1 Shih Tzu(SHIH) / MAD
.د.م0,002778104
1 Shih Tzu(SHIH) / MXN
$0,005574112
1 Shih Tzu(SHIH) / SAR
ريال0,001119
1 Shih Tzu(SHIH) / ETB
Br0,04564028
1 Shih Tzu(SHIH) / KES
KSh0,038550296
1 Shih Tzu(SHIH) / JOD
د.أ0,0002115656
1 Shih Tzu(SHIH) / PLN
0,00110408
1 Shih Tzu(SHIH) / RON
лв0,001318928
1 Shih Tzu(SHIH) / SEK
kr0,002855688
1 Shih Tzu(SHIH) / BGN
лв0,00050728
1 Shih Tzu(SHIH) / HUF
Ft0,10084428
1 Shih Tzu(SHIH) / CZK
0,006335032
1 Shih Tzu(SHIH) / KWD
د.ك0,0000916088
1 Shih Tzu(SHIH) / ILS
0,000972784
1 Shih Tzu(SHIH) / BOB
Bs0,002061944
1 Shih Tzu(SHIH) / AZN
0,00050728
1 Shih Tzu(SHIH) / TJS
SM0,002751248
1 Shih Tzu(SHIH) / GEL
0,000811648
1 Shih Tzu(SHIH) / AOA
Kz0,2732598
1 Shih Tzu(SHIH) / BHD
.د.ب0,0001121984
1 Shih Tzu(SHIH) / BMD
$0,0002984
1 Shih Tzu(SHIH) / DKK
kr0,001936616
1 Shih Tzu(SHIH) / HNL
L0,007859856
1 Shih Tzu(SHIH) / MUR
0,013732368
1 Shih Tzu(SHIH) / NAD
$0,005189176
1 Shih Tzu(SHIH) / NOK
kr0,00304368
1 Shih Tzu(SHIH) / NZD
$0,000525184
1 Shih Tzu(SHIH) / PAB
B/.0,0002984
1 Shih Tzu(SHIH) / PGK
K0,0012682
1 Shih Tzu(SHIH) / QAR
ر.ق0,001086176
1 Shih Tzu(SHIH) / RSD
дин.0,0304368
1 Shih Tzu(SHIH) / UZS
soʻm3,552380384
1 Shih Tzu(SHIH) / ALL
L0,025098424
1 Shih Tzu(SHIH) / ANG
ƒ0,000534136
1 Shih Tzu(SHIH) / AWG
ƒ0,000534136
1 Shih Tzu(SHIH) / BBD
$0,0005968
1 Shih Tzu(SHIH) / BAM
KM0,00050728
1 Shih Tzu(SHIH) / BIF
Fr0,8799816
1 Shih Tzu(SHIH) / BND
$0,00038792
1 Shih Tzu(SHIH) / BSD
$0,0002984
1 Shih Tzu(SHIH) / JMD
$0,047902152
1 Shih Tzu(SHIH) / KHR
1,198392304
1 Shih Tzu(SHIH) / KMF
Fr0,1271184
1 Shih Tzu(SHIH) / LAK
6,486956392
1 Shih Tzu(SHIH) / LKR
රු0,090946352
1 Shih Tzu(SHIH) / MDL
L0,005054896
1 Shih Tzu(SHIH) / MGA
Ar1,3441428
1 Shih Tzu(SHIH) / MOP
P0,0023872
1 Shih Tzu(SHIH) / MVR
0,00459536
1 Shih Tzu(SHIH) / MWK
MK0,518055224
1 Shih Tzu(SHIH) / MZN
MT0,01908268
1 Shih Tzu(SHIH) / NPR
रु0,042331024
1 Shih Tzu(SHIH) / PYG
2,1162528
1 Shih Tzu(SHIH) / RWF
Fr0,4329784
1 Shih Tzu(SHIH) / SBD
$0,002455832
1 Shih Tzu(SHIH) / SCR
0,004290992
1 Shih Tzu(SHIH) / SRD
$0,0114884
1 Shih Tzu(SHIH) / SVC
$0,002611
1 Shih Tzu(SHIH) / SZL
L0,00519216
1 Shih Tzu(SHIH) / TMT
m0,001047384
1 Shih Tzu(SHIH) / TND
د.ت0,0008766992
1 Shih Tzu(SHIH) / TTD
$0,002023152
1 Shih Tzu(SHIH) / UGX
Sh1,0396256
1 Shih Tzu(SHIH) / XAF
Fr0,170088
1 Shih Tzu(SHIH) / XCD
$0,00080568
1 Shih Tzu(SHIH) / XOF
Fr0,170088
1 Shih Tzu(SHIH) / XPF
Fr0,0307352
1 Shih Tzu(SHIH) / BWP
P0,0040284
1 Shih Tzu(SHIH) / BZD
$0,000599784
1 Shih Tzu(SHIH) / CVE
$0,028685192
1 Shih Tzu(SHIH) / DJF
Fr0,0528168
1 Shih Tzu(SHIH) / DOP
$0,019175184
1 Shih Tzu(SHIH) / DZD
د.ج0,038974024
1 Shih Tzu(SHIH) / FJD
$0,000680352
1 Shih Tzu(SHIH) / GNF
Fr2,594588
1 Shih Tzu(SHIH) / GTQ
Q0,002285744
1 Shih Tzu(SHIH) / GYD
$0,06242528
1 Shih Tzu(SHIH) / ISK
kr0,0378968

Shih Tzu Kaynağı

Shih Tzu hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Shih Tzu Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Shih Tzu (SHIH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHIH fiyatı, 0,0002984 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHIH / USD güncel fiyatı nedir?
SHIH / USD güncel fiyatı $ 0,0002984. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Shih Tzu varlığının piyasa değeri nedir?
SHIH piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHIH arzı nedir?
Dolaşımdaki SHIH arzı, -- USD.
SHIH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHIH, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHIH fiyatı (ATL) nedir?
SHIH, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
SHIH işlem hacmi nedir?
SHIH için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 55,01K USD.
SHIH bu yıl daha da yükselir mi?
SHIH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHIH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:35:55 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

