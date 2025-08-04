Mars Battle (SHOOT) Nedir?

Mars Battle, oyuncu tarafından inşa edilen yapılar ve yıkılabilir ortamlar içeren bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Mars Battle, oyuncuların geniş Mars tesislerinde veya Kızıl Gezegen'in yüzeyinde birbirlerine karşı yarıştığı, yüksek oktanlı bir arena nişancı oyunudur.

Mars Battle, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Mars Battle yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- SHOOT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Mars Battle hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Mars Battle satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Mars Battle Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Mars Battle, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHOOT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Mars Battle fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Mars Battle Fiyat Geçmişi

SHOOT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHOOT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Mars Battle fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Mars Battle (SHOOT) Token Ekonomisi

Mars Battle (SHOOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHOOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Mars Battle (SHOOT) Satın Alma

Nasıl Mars Battle satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Mars Battle Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHOOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHOOT / VND ₫ 4,8866955 1 SHOOT / AUD A$ 0,000285978 1 SHOOT / GBP ￡ 0,000139275 1 SHOOT / EUR € 0,000159702 1 SHOOT / USD $ 0,0001857 1 SHOOT / MYR RM 0,000785511 1 SHOOT / TRY ₺ 0,007552419 1 SHOOT / JPY ¥ 0,0272979 1 SHOOT / ARS ARS$ 0,253341225 1 SHOOT / RUB ₽ 0,014856 1 SHOOT / INR ₹ 0,016269177 1 SHOOT / IDR Rp 3,044261808 1 SHOOT / KRW ₩ 0,257201928 1 SHOOT / PHP ₱ 0,010675893 1 SHOOT / EGP ￡E. 0,009017592 1 SHOOT / BRL R$ 0,001036206 1 SHOOT / CAD C$ 0,000254409 1 SHOOT / BDT ৳ 0,022417704 1 SHOOT / NGN ₦ 0,281790465 1 SHOOT / UAH ₴ 0,007660125 1 SHOOT / VES Bs 0,0228411 1 SHOOT / CLP $ 0,1784577 1 SHOOT / PKR Rs 0,052001571 1 SHOOT / KZT ₸ 0,09951663 1 SHOOT / THB ฿ 0,006029679 1 SHOOT / TWD NT$ 0,005546859 1 SHOOT / AED د.إ 0,000681519 1 SHOOT / CHF Fr 0,00014856 1 SHOOT / HKD HK$ 0,001455888 1 SHOOT / MAD .د.م 0,001676871 1 SHOOT / MXN $ 0,003500445 1 SHOOT / PLN zł 0,000685233 1 SHOOT / RON лв 0,000813366 1 SHOOT / SEK kr 0,001797576 1 SHOOT / BGN лв 0,000313833 1 SHOOT / HUF Ft 0,063945795 1 SHOOT / CZK Kč 0,003946125 1 SHOOT / KWD د.ك 0,0000566385 1 SHOOT / ILS ₪ 0,000633237

Mars Battle Kaynağı

Mars Battle hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mars Battle Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Mars Battle (SHOOT) fiyatı nedir? Canlı Mars Battle (SHOOT) fiyatı, 0,0001857 USD . Mars Battle (SHOOT) varlığının piyasa değeri nedir? Mars Battle varlığının mevcut piyasa değeri, $ 17,03K USD . Mevcut SHOOT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,0001857 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Mars Battle (SHOOT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Mars Battle (SHOOT) arzı, 91,73M USD . Mars Battle (SHOOT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Mars Battle (SHOOT) fiyatı, 0,032 USD . Mars Battle (SHOOT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Mars Battle (SHOOT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 42,82K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor! Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.