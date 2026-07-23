Bugünkü ShredN Fiyatı

Bugünkü ShredN (SHRED) fiyatı $ 0,00117265 olup, son 24 saatte % 4,50 değişim gösterdi. Mevcut SHRED / USD dönüşüm oranı SHRED başına $ 0,00117265 şeklindedir.

ShredN, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.726,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M SHRED şeklindedir. Son 24 saat içinde SHRED, $ 0,00117186 (en düşük) ile $ 0,00122968 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 14,31 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00104948 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHRED, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 489,20 seviyesine ulaştı.

ShredN (SHRED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,73K$ 11,73K $ 11,73K Hacim (24 Sa) $ 489,20$ 489,20 $ 489,20 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,27K$ 117,27K $ 117,27K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki ShredN piyasa değeri $ 11,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 489,20. Dolaşımdaki SHRED arzı 10,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,27K.