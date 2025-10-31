Simon the Gator / Gambian Dalasi Dönüşüm Tablosu
SIMON / GMD Dönüşüm Tablosu
- 1 SIMON0.01 GMD
- 2 SIMON0.01 GMD
- 3 SIMON0.02 GMD
- 4 SIMON0.03 GMD
- 5 SIMON0.04 GMD
- 6 SIMON0.04 GMD
- 7 SIMON0.05 GMD
- 8 SIMON0.06 GMD
- 9 SIMON0.07 GMD
- 10 SIMON0.07 GMD
- 50 SIMON0.37 GMD
- 100 SIMON0.74 GMD
- 1,000 SIMON7.45 GMD
- 5,000 SIMON37.24 GMD
- 10,000 SIMON74.48 GMD
Yukarıdaki tablo, 1 SIMON ile 10.000 SIMON arasındaki bir aralıkta, Simon the Gator ile Gambian Dalasi (SIMON ile GMD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son GMD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SIMON tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SIMON / GMD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
GMD / SIMON Dönüşüm Tablosu
- 1 GMD134.2 SIMON
- 2 GMD268.5 SIMON
- 3 GMD402.8 SIMON
- 4 GMD537.08 SIMON
- 5 GMD671.3 SIMON
- 6 GMD805.6 SIMON
- 7 GMD939.8 SIMON
- 8 GMD1,074 SIMON
- 9 GMD1,208 SIMON
- 10 GMD1,342 SIMON
- 50 GMD6,713 SIMON
- 100 GMD13,427 SIMON
- 1,000 GMD134,270 SIMON
- 5,000 GMD671,352 SIMON
- 10,000 GMD1,342,705 SIMON
Yukarıdaki tablo, 1 GMD ile 10.000 GMD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Gambian Dalasi ile Simon the Gator (GMD ile SIMON) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan GMD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Simon the Gator alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Simon the Gator (SIMON), şu anda D 0.01 GMD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -8.62% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi D467.86K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri D4.86M GMD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Simon the Gator Fiyatı sayfamıza göz atın.
46.90B GMD
Dolaşım Arzı
467.86K
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.86M GMD
Piyasa Değeri
-8.62%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
D 0.00012
24 sa Yüksek
D 0.0000953
24 sa Düşük
Yukarıdaki SIMON / GMD trend grafiği, Simon the Gator kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve GMD biriminden Simon the Gator değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Simon the Gator fiyatını kontrol edin.
SIMON / GMD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SIMON = 0.01 GMD | 1 GMD = 134.2 SIMON
Bugün, 1 SIMON / GMD dönüşüm oranı 0.01 GMD kurundadır.
5 SIMON satın almak için 0.04 GMD gereklidir ve 10 SIMON değeri 0.07 GMD olarak hesaplanır.
1 GMD, 134.2 SIMON varlığına dönüştürülebilir.
50 GMD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 6,713 SIMON varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SIMON / GMD karşısındaki dönüşüm oranı -15.23% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -8.62% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.008702221035258813 GMD, en düşük seviye ise 0.006911013872168041 GMD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SIMON değeri 0.018789545585296323 GMD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -60.16% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SIMON, -0.06500559113338333 GMD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -89.64% oranında bir değişime yol açtı.
Simon the Gator (SIMON) Hakkında Her Şey
Artık Simon the Gator (SIMON) fiyatını hesapladığınıza göre, Simon the Gator hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SIMON geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Simon the Gator nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SIMON / GMD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Simon the Gator (SIMON), 0.006911013872168041 GMD ile 0.008702221035258813 GMD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.005801480690172543 GMD ile 0.010196102312978243 GMD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SIMON / GMD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|En Düşük
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|Ortalama
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|Volatilite
|+21.63%
|+50.37%
|+95.77%
|+356.90%
|Değişim
|-9.10%
|-13.71%
|-60.07%
|-89.62%
2026 ve 2030 Yılları için GMD Biriminden Simon the Gator Fiyat Tahmini
Simon the Gator fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SIMON / GMD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SIMON Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Simon the Gator mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık D0.01 GMD seviyesine ulaşabilir.
2030 için SIMON Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SIMON aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık D0.01 GMD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Simon the Gator Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SIMON İşlem Çiftleri
Yukarıdaki tablo, SIMON Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Simon the Gator varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SIMON varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SIMON Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin.
SIMON ve GMD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Simon the Gator (SIMON) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Simon the Gator Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0001027
- 7 Günlük Değişim: -15.23%
- 30 Günlük Trend: -60.16%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SIMON dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, GMD para birimine dönüştürseniz bile, SIMON kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Gambian Dalasi (GMD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (GMD/USD): 0.013793031344015457
- 7 Günlük Değişim: +2.03%
- 30 Günlük Trend: +2.03%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir GMD para birimi, aynı tutarda SIMON almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir GMD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan GMD ile güvenli bir şekilde SIMON satın alın.
SIMON ile GMD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Simon the Gator (SIMON) ile Gambian Dalasi (GMD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SIMON ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SIMON varlığının GMD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve GMD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. GMD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler GMD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle GMD zayıfladığında, yatırımcılar SIMON gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Simon the Gator gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SIMON varlığına yönelik talep artabilir ve bu da GMD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SIMON Kriptosunu GMD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SIMON / GMD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SIMON / GMD Dönüşümü Yapılır?
SIMON Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SIMON kriptosundan GMD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SIMON / GMD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SIMON / GMD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SIMON ve GMD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SIMON varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SIMON satın alabileceğinizi öğrenin veya hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
SIMON / GMD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SIMON ile GMD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SIMON varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak GMD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SIMON ile GMD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SIMON ile GMD arasındaki kur, Simon the Gator ve Gambian Dalasi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SIMON / GMD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SIMON ile GMD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SIMON ile GMD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SIMON kriptosunu GMD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SIMON kriptosundan GMD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SIMON kriptosunun GMD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SIMON varlığının GMD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SIMON ile GMD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, GMD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SIMON sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SIMON ile GMD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Simon the Gator halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SIMON ile GMD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SIMON ile GMD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SIMON ile GMD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SIMON ile GMD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Simon the Gator fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SIMON ile GMD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak GMD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SIMON / GMD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Simon the Gator ve Gambian Dalasi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Simon the Gator ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SIMON kriptosunu GMD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, GMD para birimini eşit değerdeki SIMON kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SIMON / GMD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SIMON fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SIMON / GMD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SIMON ile GMD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak GMD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SIMON / GMD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.