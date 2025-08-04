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Homer Simpson Fiyatı(SIMPSON)

Homer Simpson (SIMPSON) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0000000000000439
$0,0000000000000439$0,0000000000000439
-%17,941D
USD

SIMPSON Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Homer Simpson (SIMPSON), şu anda 0,0000000000000439 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SIMPSON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Homer Simpson Ana Piyasa Performansı:

$ 692,80 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%17,94
Homer Simpson 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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SIMPSON Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Homer Simpson fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000000000000009597-%17,94
30 Gün$ -0,0000000000002101-%82,72
60 Gün$ -0,0000000000014561-%97,08
90 Gün$ -0,0000000000014561-%97,08
Bugünkü Homer Simpson Fiyatı Değişimi

Bugün, SIMPSON, $ -0,000000000000009597 (-%17,94) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Homer Simpson 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000000000002101 (-%82,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Homer Simpson 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SIMPSON değişimi $ -0,0000000000014561 (-%97,08) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Homer Simpson 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0000000000014561 (-%97,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SIMPSON Fiyat Bilgisi

En güncel Homer Simpson fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0000000000000321
$ 0,0000000000000321$ 0,0000000000000321

$ 0,0000000000000648
$ 0,0000000000000648$ 0,0000000000000648

$ 0,000000000004032
$ 0,000000000004032$ 0,000000000004032

-%0,68

-%17,94

-%46,92

SIMPSON Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 692,80
$ 692,80$ 692,80

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Homer Simpson (SIMPSON) Nedir?

Homer Simpson - Size “Woo Hoo!” dedirtecek meme coin! Kendini çok ciddiye alan sıkıcı eski coinlerden bıktınız mı? Homer Simpson'dan başka bir yere bakmayın! Hem güldüren hem kazandıran meme coin!

Homer Simpson, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Homer Simpson yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Homer Simpson Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Homer Simpson, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SIMPSON fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Homer Simpson fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Homer Simpson Fiyat Geçmişi

SIMPSON fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SIMPSON kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Homer Simpson fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Homer Simpson (SIMPSON) Token Ekonomisi

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Homer Simpson (SIMPSON) Satın Alma

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SIMPSON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SIMPSON / VND
0,0000000011552285
1 SIMPSON / AUD
A$0,000000000000067606
1 SIMPSON / GBP
0,000000000000032925
1 SIMPSON / EUR
0,000000000000037754
1 SIMPSON / USD
$0,0000000000000439
1 SIMPSON / MYR
RM0,000000000000185697
1 SIMPSON / TRY
0,000000000001785413
1 SIMPSON / JPY
¥0,0000000000064533
1 SIMPSON / ARS
ARS$0,000000000059890575
1 SIMPSON / RUB
0,000000000003512
1 SIMPSON / INR
0,000000000003846079
1 SIMPSON / IDR
Rp0,000000000719672016
1 SIMPSON / KRW
0,000000000060803256
1 SIMPSON / PHP
0,000000000002523811
1 SIMPSON / EGP
￡E.0,000000000002131784
1 SIMPSON / BRL
R$0,000000000000244962
1 SIMPSON / CAD
C$0,000000000000060143
1 SIMPSON / BDT
0,000000000005299608
1 SIMPSON / NGN
0,000000000066616055
1 SIMPSON / UAH
0,000000000001810875
1 SIMPSON / VES
Bs0,0000000000053997
1 SIMPSON / CLP
$0,0000000000421879
1 SIMPSON / PKR
Rs0,000000000012293317
1 SIMPSON / KZT
0,00000000002352601
1 SIMPSON / THB
฿0,000000000001425433
1 SIMPSON / TWD
NT$0,000000000001311293
1 SIMPSON / AED
د.إ0,000000000000161113
1 SIMPSON / CHF
Fr0,00000000000003512
1 SIMPSON / HKD
HK$0,000000000000344176
1 SIMPSON / MAD
.د.م0,000000000000396417
1 SIMPSON / MXN
$0,000000000000827515
1 SIMPSON / PLN
0,000000000000161991
1 SIMPSON / RON
лв0,000000000000192282
1 SIMPSON / SEK
kr0,000000000000424952
1 SIMPSON / BGN
лв0,000000000000074191
1 SIMPSON / HUF
Ft0,000000000015116965
1 SIMPSON / CZK
0,000000000000932875
1 SIMPSON / KWD
د.ك0,0000000000000133895
1 SIMPSON / ILS
0,000000000000149699

Homer Simpson Kaynağı

Homer Simpson hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Homer Simpson Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SIMPSON
SIMPSON
USD
USD

1 SIMPSON = 0,0000000000000439 USD

Al-Sat

SIMPSONUSDT
$0,0000000000000439
$0,0000000000000439$0,0000000000000439
-%28,04

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