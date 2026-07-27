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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Sky Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Sky Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Sky Protocol (SKY) Bugünkü Teknik Analizi

Sky Protocol (SKY) Bugünkü Teknik Analizi

Sky Protocol Analiz sayfası, SKY tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Sky Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Sky Protocol (SKY) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,05744---%4,72+%17,75-%34,36
Sky Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Sky Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Sky Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 5
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 0Alış 2
Teknik İndikatörler:NötrSatış 3Nötr 5Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,05735
0,05735
R2
0,05735
0,05734
R1
0,05734
0,05734
PP
0,05734
0,05734
S1
0,05733
0,05733
S2
0,05733
0,05733
S3
0,05732
0,05733

Sky Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,03M
$1,38 M
$1,36 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,21 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,20 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,47 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,46 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Sky Protocol Sermaye Akışı

Net GirişSKYUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,15 M0,06
2026-07-26$0,09 M0,06
2026-07-25$0,02 M0,06
2026-07-24$0,04 M0,06
2026-07-23-$0,24 M0,06

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Sky Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Sky Protocol (SKY) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Sky Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SKY/USDT
$0,05744
$0,05744$0,05744
%0,00
%0,00 (USDT)
SKY/USDC
$0,05735
$0,05735$0,05735
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SKY / USD Hesaplayıcı

Miktar

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0,05744 USD

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