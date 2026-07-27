Sky Protocol (SKY) Bugünkü Teknik Analizi Sky Protocol Analiz sayfası, SKY tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Sky Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Sky Protocol (SKY) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,05744 -- -%4,72 +%17,75 -%34,36

Sky Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Sky Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 5 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 3 Nötr 5 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,05735 0,05735 R2 0,05735 0,05734 R1 0,05734 0,05734 PP 0,05734 0,05734 S1 0,05733 0,05733 S2 0,05733 0,05733 S3 0,05732 0,05733

Sky Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,03M $1,38 M $1,36 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,21 M 3 Günlük Aktif Satış $0,20 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,47 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,46 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Sky Protocol Sermaye Akışı Net Giriş SKYUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,15 M 0,06 2026-07-26 $0,09 M 0,06 2026-07-25 $0,02 M 0,06 2026-07-24 $0,04 M 0,06 2026-07-23 -$0,24 M 0,06 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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