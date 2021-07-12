Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Smooth Love Potion hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Smooth Love Potion hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

SLP Hakkında Daha Fazla Bilgi

SLP Fiyat Bilgileri

SLP Nedir

SLP Whitepaper

SLP Resmi Websitesi

SLP Token Ekonomisi

SLP Fiyat Tahmini

SLP Fiyat Geçmişi

SLP Satın Alma Kılavuzu

SLP / İtibari Para Dönüştürücüsü

SLP Spot

SLP USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Smooth Love Potion (SLP) Bugünkü Teknik Analizi

Smooth Love Potion (SLP) Bugünkü Teknik Analizi

Smooth Love Potion Analiz sayfası, SLP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Smooth Love Potion projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Smooth Love Potion (SLP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0005471---%0,95+%18,57-%23,47
Smooth Love Potion Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Smooth Love Potion Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Smooth Love Potion için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 2
Nötr 2
Alış 22
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0005463
0,000546
R2
0,000546
0,0005459
R1
0,0005459
0,0005458
PP
0,0005456
0,0005456
S1
0,0005455
0,0005455
S2
0,0005452
0,0005454
S3
0,0005451
0,0005452

Smooth Love Potion Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,76M
$9,33 M
$10,09 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,03 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Smooth Love Potion Sermaye Akışı

Net GirişSLPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,00
2026-07-26$0,01 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24-$0,02 M0,00
2026-07-23-$0,01 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Smooth Love Potion Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Smooth Love Potion (SLP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Smooth Love Potion fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SLP/USDT
$0,0005471
$0,0005471$0,0005471
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SLP / USD Hesaplayıcı

Miktar

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0,0005471 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.