Smooth Love Potion (SLP) Bugünkü Teknik Analizi Smooth Love Potion Analiz sayfası, SLP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Smooth Love Potion projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Smooth Love Potion (SLP) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0005471 -- -%0,95 +%18,57 -%23,47

Smooth Love Potion Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Smooth Love Potion için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 22 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0005463 0,000546 R2 0,000546 0,0005459 R1 0,0005459 0,0005458 PP 0,0005456 0,0005456 S1 0,0005455 0,0005455 S2 0,0005452 0,0005454 S3 0,0005451 0,0005452

Smooth Love Potion Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,76M $9,33 M $10,09 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,03 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,03 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Smooth Love Potion Sermaye Akışı Net Giriş SLPUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,00 2026-07-26 $0,01 M 0,00 2026-07-25 $0,00 M 0,00 2026-07-24 -$0,02 M 0,00 2026-07-23 -$0,01 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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