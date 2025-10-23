Swarm Markets / Afghan Afghani Dönüşüm Tablosu
SMT / AFN Dönüşüm Tablosu
- 1 SMT4.03 AFN
- 2 SMT8.05 AFN
- 3 SMT12.08 AFN
- 4 SMT16.11 AFN
- 5 SMT20.14 AFN
- 6 SMT24.16 AFN
- 7 SMT28.19 AFN
- 8 SMT32.22 AFN
- 9 SMT36.25 AFN
- 10 SMT40.27 AFN
- 50 SMT201.37 AFN
- 100 SMT402.75 AFN
- 1,000 SMT4,027.47 AFN
- 5,000 SMT20,137.33 AFN
- 10,000 SMT40,274.65 AFN
Yukarıdaki tablo, 1 SMT ile 10.000 SMT arasındaki bir aralıkta, Swarm Markets ile Afghan Afghani (SMT ile AFN) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son AFN piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SMT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SMT / AFN arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
AFN / SMT Dönüşüm Tablosu
- 1 AFN0.2482 SMT
- 2 AFN0.4965 SMT
- 3 AFN0.7448 SMT
- 4 AFN0.9931 SMT
- 5 AFN1.241 SMT
- 6 AFN1.489 SMT
- 7 AFN1.738 SMT
- 8 AFN1.986 SMT
- 9 AFN2.234 SMT
- 10 AFN2.482 SMT
- 50 AFN12.41 SMT
- 100 AFN24.82 SMT
- 1,000 AFN248.2 SMT
- 5,000 AFN1,241 SMT
- 10,000 AFN2,482 SMT
Yukarıdaki tablo, 1 AFN ile 10.000 AFN arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Afghan Afghani ile Swarm Markets (AFN ile SMT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan AFN tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Swarm Markets alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Swarm Markets (SMT), şu anda ؋ 4.03 AFN seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.85% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ؋3.71M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ؋338.06M AFN şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Swarm Markets Fiyatı sayfamıza göz atın.
5.56B AFN
Dolaşım Arzı
3.71M
24 Saatlik İşlem Hacmi
338.06M AFN
Piyasa Değeri
-4.85%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
؋ 0.0647
24 sa Yüksek
؋ 0.0592
24 sa Düşük
Yukarıdaki SMT / AFN trend grafiği, Swarm Markets kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve AFN biriminden Swarm Markets değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Swarm Markets fiyatını kontrol edin.
SMT / AFN Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SMT = 4.03 AFN | 1 AFN = 0.2482 SMT
Bugün, 1 SMT / AFN dönüşüm oranı 4.03 AFN kurundadır.
5 SMT satın almak için 20.14 AFN gereklidir ve 10 SMT değeri 40.27 AFN olarak hesaplanır.
1 AFN, 0.2482 SMT varlığına dönüştürülebilir.
50 AFN, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 12.41 SMT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SMT / AFN karşısındaki dönüşüm oranı -3.04% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.85% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 4.285806149094398 AFN, en düşük seviye ise 3.9214795058174405 AFN olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SMT değeri 6.094191123905482 AFN idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -33.92% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SMT, -0.35770252249010437 AFN oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8.16% oranında bir değişime yol açtı.
Swarm Markets (SMT) Hakkında Her Şey
Artık Swarm Markets (SMT) fiyatını hesapladığınıza göre, Swarm Markets hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SMT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Swarm Markets nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SMT / AFN Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Swarm Markets (SMT), 3.9214795058174405 AFN ile 4.285806149094398 AFN arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 2.457548811922754 AFN ile 4.570643342929111 AFN arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SMT / AFN fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|؋ 3.97
|؋ 3.97
|؋ 7.28
|؋ 11.92
|En Düşük
|؋ 3.31
|؋ 1.98
|؋ 1.98
|؋ 1.98
|Ortalama
|؋ 3.97
|؋ 3.97
|؋ 5.29
|؋ 5.96
|Volatilite
|+9.02%
|+50.88%
|+89.02%
|+223.41%
|Değişim
|-0.49%
|-3.18%
|-34.02%
|-8.30%
2026 ve 2030 Yılları için AFN Biriminden Swarm Markets Fiyat Tahmini
Swarm Markets fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SMT / AFN tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SMT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Swarm Markets mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ؋4.23 AFN seviyesine ulaşabilir.
2030 için SMT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SMT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ؋5.14 AFN fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Swarm Markets Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SMT İşlem Çiftleri
SMT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, SMT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Swarm Markets varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SMT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SMT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Swarm Markets Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Swarm Markets Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Swarm Markets eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Swarm Markets satın alınır › veya Hemen başlayın ›
SMT ve AFN için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Swarm Markets (SMT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Swarm Markets Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0608
- 7 Günlük Değişim: -3.04%
- 30 Günlük Trend: -33.92%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SMT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, AFN para birimine dönüştürseniz bile, SMT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SMT Fiyatı] [SMT / USD]
Afghan Afghani (AFN) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (AFN/USD): 0.015089703610154248
- 7 Günlük Değişim: +3.25%
- 30 Günlük Trend: +3.25%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir AFN para birimi, aynı tutarda SMT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir AFN para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan AFN ile güvenli bir şekilde SMT satın alın.
SMT ile AFN Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Swarm Markets (SMT) ile Afghan Afghani (AFN) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SMT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SMT varlığının AFN karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve AFN arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. AFN Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler AFN varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle AFN zayıfladığında, yatırımcılar SMT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Swarm Markets gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SMT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da AFN para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SMT Kriptosunu AFN Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SMT / AFN dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SMT / AFN Dönüşümü Yapılır?
SMT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SMT kriptosundan AFN para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SMT / AFN Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SMT / AFN kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SMT ve AFN hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SMT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SMT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
SMT / AFN dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SMT ile AFN arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SMT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak AFN birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SMT ile AFN arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SMT ile AFN arasındaki kur, Swarm Markets ve Afghan Afghani varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SMT / AFN kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SMT ile AFN arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SMT ile AFN arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SMT kriptosunu AFN para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SMT kriptosundan AFN para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SMT kriptosunun AFN para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SMT varlığının AFN karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SMT ile AFN arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, AFN para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SMT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SMT ile AFN arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Swarm Markets halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SMT ile AFN arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SMT ile AFN kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SMT ile AFN arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SMT ile AFN arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Swarm Markets fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SMT ile AFN arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak AFN piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SMT / AFN için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Swarm Markets ve Afghan Afghani arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Swarm Markets ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SMT kriptosunu AFN para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, AFN para birimini eşit değerdeki SMT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SMT / AFN dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SMT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SMT / AFN, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SMT ile AFN arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak AFN para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SMT / AFN arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Swarm Markets Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Swarm Markets Fiyatı
Swarm Markets (SMT) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Swarm Markets Fiyat Tahmini
SMT tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Swarm Markets fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Swarm Markets Satın Alınır?
Swarm Markets satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
SMT/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile SMT/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Swarm Markets / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan AFN İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Swarm Markets Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Swarm Markets satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Swarm Markets satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.