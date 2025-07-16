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SOBAX Fiyatı(SOBAX)

SOBAX (SOBAX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0254
$0,0254$0,0254
+%1,191D
USD

SOBAX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SOBAX (SOBAX), şu anda 0,0254 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SOBAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SOBAX Ana Piyasa Performansı:

$ 4,08K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,19
SOBAX 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SOBAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SOBAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SOBAX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SOBAX fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000299+%1,19
30 Gün$ -0,1458-%85,17
60 Gün$ -0,1947-%88,46
90 Gün$ -0,4956-%95,13
Bugünkü SOBAX Fiyatı Değişimi

Bugün, SOBAX, $ +0,000299 (+%1,19) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SOBAX 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,1458 (-%85,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SOBAX 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SOBAX değişimi $ -0,1947 (-%88,46) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SOBAX 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,4956 (-%95,13) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SOBAX Fiyat Bilgisi

En güncel SOBAX fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0243
$ 0,0243$ 0,0243

$ 0,0317
$ 0,0317$ 0,0317

$ 0,8
$ 0,8$ 0,8

-%5,58

+%1,19

-%36,03

SOBAX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 4,08K
$ 4,08K$ 4,08K

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SOBAX (SOBAX) Nedir?

Merkeziyetsiz Sürekli Vadeli İşlemler Borsası. SobaX açık kaynak ekosisteminde doğrudan cüzdanınızdan 100x'e varan kaldıraçla BTC, ETH, MATIC ve çok daha fazla sürekli vadeli işlem çiftiyle alım satım yapın.

SOBAX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SOBAX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SOBAX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SOBAX hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SOBAX satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SOBAX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SOBAX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SOBAX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SOBAX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SOBAX Fiyat Geçmişi

SOBAX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SOBAX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SOBAX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SOBAX (SOBAX) Token Ekonomisi

SOBAX (SOBAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOBAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SOBAX (SOBAX) Satın Alma

Nasıl SOBAX satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SOBAX Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SOBAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOBAX / VND
668,401
1 SOBAX / AUD
A$0,038608
1 SOBAX / GBP
0,018796
1 SOBAX / EUR
0,02159
1 SOBAX / USD
$0,0254
1 SOBAX / MYR
RM0,107696
1 SOBAX / TRY
1,02235
1 SOBAX / JPY
¥3,7338
1 SOBAX / RUB
1,98755
1 SOBAX / INR
2,18059
1 SOBAX / IDR
Rp416,393376
1 SOBAX / KRW
35,180016
1 SOBAX / PHP
1,4478
1 SOBAX / EGP
￡E.1,255268
1 SOBAX / BRL
R$0,141224
1 SOBAX / CAD
C$0,034544
1 SOBAX / BDT
3,081528
1 SOBAX / NGN
38,83787
1 SOBAX / UAH
1,063752
1 SOBAX / VES
Bs2,921
1 SOBAX / CLP
$24,5618
1 SOBAX / PKR
Rs7,240524
1 SOBAX / KZT
13,396468
1 SOBAX / THB
฿0,822198
1 SOBAX / TWD
NT$0,745998
1 SOBAX / AED
د.إ0,093218
1 SOBAX / CHF
Fr0,020066
1 SOBAX / HKD
HK$0,199136
1 SOBAX / MAD
.د.م0,229616
1 SOBAX / MXN
$0,474726
1 SOBAX / PLN
0,092456
1 SOBAX / RON
лв0,109982
1 SOBAX / SEK
kr0,245618
1 SOBAX / BGN
лв0,042418
1 SOBAX / HUF
Ft8,689594
1 SOBAX / CZK
0,535432
1 SOBAX / KWD
د.ك0,007747
1 SOBAX / ILS
0,08509

SOBAX Kaynağı

SOBAX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SOBAX Websitesi
Blok Gezgini

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SOBAX
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USD

1 SOBAX = 0,0254 USD

Al-Sat

SOBAXUSDT
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+%1,19

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