Bugünkü solami Fiyatı

Bugünkü solami (SOLAMI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1.69 değişim gösterdi. Mevcut SOLAMI / USD dönüşüm oranı SOLAMI başına $ 0 şeklindedir.

solami, şu anda piyasa değeri açısından $ 96,697 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.13M SOLAMI şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLAMI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00483002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLAMI, son bir saatte -0.00% ve son 7 günde +0.68% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

solami (SOLAMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 96.70K$ 96.70K $ 96.70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 96.70K$ 96.70K $ 96.70K Dolaşım Arzı 999.13M 999.13M 999.13M Toplam Arz 999,134,504.296595 999,134,504.296595 999,134,504.296595

Şu anki solami piyasa değeri $ 96.70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLAMI arzı 999.13M olup, toplam arzı 999134504.296595. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 96.70K.