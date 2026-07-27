Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Somnia hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Somnia hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

SOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOMI Fiyat Bilgileri

SOMI Nedir

SOMI Whitepaper

SOMI Resmi Websitesi

SOMI Token Ekonomisi

SOMI Fiyat Tahmini

SOMI Fiyat Geçmişi

SOMI Satın Alma Kılavuzu

SOMI / İtibari Para Dönüştürücüsü

SOMI Spot

SOMI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Somnia (SOMI) Bugünkü Teknik Analizi

Somnia (SOMI) Bugünkü Teknik Analizi

Somnia Analiz sayfası, SOMI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Somnia projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Somnia (SOMI) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,09282---%4,59-%9,36-%49,17
Somnia Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Somnia Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Somnia için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 6
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 8Nötr 2Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0927
0,0927
R2
0,0927
0,0926
R1
0,0926
0,0926
PP
0,0926
0,0926
S1
0,0925
0,0925
S2
0,0925
0,0925
S3
0,0924
0,0925

Somnia Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,36M
$7,27 M
$7,63 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,03 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,12 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,11 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Somnia Sermaye Akışı

Net GirişSOMIUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,09
2026-07-26$0,01 M0,10
2026-07-25$0,00 M0,10
2026-07-24$0,00 M0,10
2026-07-23$0,02 M0,10

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Somnia Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Somnia (SOMI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Somnia fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SOMI/USDT
$0,09286
$0,09286$0,09286
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SOMI / USD Hesaplayıcı

Miktar

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0,09282 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.