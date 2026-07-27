Sonic SVM (SONIC) Bugünkü Teknik Analizi Sonic SVM Analiz sayfası, SONIC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Sonic SVM projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Sonic SVM (SONIC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02111 -- -%6,18 -%14,33 -%46,22

Sonic SVM Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Sonic SVM için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 5 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 0 Alış 8 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 5 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02118 0,02117 R2 0,02117 0,02116 R1 0,02116 0,02115 PP 0,02115 0,02115 S1 0,02114 0,02114 S2 0,02113 0,02113 S3 0,02112 0,02113

Sonic SVM Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,96M $7,42 M $8,38 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,08 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,08 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Sonic SVM Sermaye Akışı Net Giriş SONICUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,02 2026-07-26 $0,00 M 0,02 2026-07-25 $0,00 M 0,02 2026-07-24 -$0,01 M 0,02 2026-07-23 -$0,01 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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