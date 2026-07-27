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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Sonic SVM hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Sonic SVM hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Sonic SVM (SONIC) Bugünkü Teknik Analizi

Sonic SVM (SONIC) Bugünkü Teknik Analizi

Sonic SVM Analiz sayfası, SONIC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Sonic SVM projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Sonic SVM (SONIC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02111---%6,18-%14,33-%46,22
Sonic SVM Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Sonic SVM Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Sonic SVM için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 7
Nötr 5
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 5Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02118
0,02117
R2
0,02117
0,02116
R1
0,02116
0,02115
PP
0,02115
0,02115
S1
0,02114
0,02114
S2
0,02113
0,02113
S3
0,02112
0,02113

Sonic SVM Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,96M
$7,42 M
$8,38 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Sonic SVM Sermaye Akışı

Net GirişSONICUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,00 M0,02
2026-07-24-$0,01 M0,02
2026-07-23-$0,01 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Sonic SVM Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Sonic SVM (SONIC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Sonic SVM fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SONIC/USDT
$0,02113
$0,02113$0,02113
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SONIC / USD Hesaplayıcı

Miktar

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0,02111 USD

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