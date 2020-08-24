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Sperax (SPA) Bugünkü Teknik Analizi

Sperax (SPA) Bugünkü Teknik Analizi

Sperax Analiz sayfası, SPA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Sperax projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Sperax (SPA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,002092---%2,57-%14,83-%24,70
Sperax Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Sperax Sermaye Akışı

Net GirişSPAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24-$0,01 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Sperax Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

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Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Sperax fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SPA/USDT
$0,002093
$0,002093$0,002093
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SPA / USD Hesaplayıcı

Miktar

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0,002092 USD

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