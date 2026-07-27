Spell Token (SPELL) Bugünkü Teknik Analizi Spell Token Analiz sayfası, SPELL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Spell Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Spell Token (SPELL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,00008072 -- -%3,16 -%19,69 -%53,61

Spell Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Spell Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 5 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 6 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0000804 0,0000803 R2 0,0000803 0,0000803 R1 0,0000803 0,0000803 PP 0,0000802 0,0000802 S1 0,0000802 0,0000802 S2 0,0000801 0,0000802 S3 0,0000801 0,0000801

Spell Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,51M $8,98 M $9,50 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,04 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,12 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,13 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Spell Token Sermaye Akışı Net Giriş SPELLUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,00 2026-07-26 -$0,01 M 0,00 2026-07-25 $0,01 M 0,00 2026-07-24 $0,01 M 0,00 2026-07-23 -$0,05 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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