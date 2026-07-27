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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Spell Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Spell Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Spell Token (SPELL) Bugünkü Teknik Analizi

Spell Token (SPELL) Bugünkü Teknik Analizi

Spell Token Analiz sayfası, SPELL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Spell Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Spell Token (SPELL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,00008072---%3,16-%19,69-%53,61
Spell Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Spell Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Spell Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 5
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 2Alış 6
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 3Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0000804
0,0000803
R2
0,0000803
0,0000803
R1
0,0000803
0,0000803
PP
0,0000802
0,0000802
S1
0,0000802
0,0000802
S2
0,0000801
0,0000802
S3
0,0000801
0,0000801

Spell Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,51M
$8,98 M
$9,50 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,12 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,13 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Spell Token Sermaye Akışı

Net GirişSPELLUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,00
2026-07-26-$0,01 M0,00
2026-07-25$0,01 M0,00
2026-07-24$0,01 M0,00
2026-07-23-$0,05 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Spell Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Spell Token (SPELL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Spell Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SPELL/USDT
$0,00008071
$0,00008071$0,00008071
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SPELL / USD Hesaplayıcı

Miktar

SPELL
SPELL
USD
USD

1 SPELL = 0,00008072 USD

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