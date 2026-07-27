Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Spark hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Spark hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

SPK Hakkında Daha Fazla Bilgi

SPK Fiyat Bilgileri

SPK Nedir

SPK Whitepaper

SPK Resmi Websitesi

SPK Token Ekonomisi

SPK Fiyat Tahmini

SPK Fiyat Geçmişi

SPK Satın Alma Kılavuzu

SPK / İtibari Para Dönüştürücüsü

SPK Spot

SPK USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Spark (SPK) Bugünkü Teknik Analizi

Spark (SPK) Bugünkü Teknik Analizi

Spark Analiz sayfası, SPK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Spark projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Spark (SPK) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01646---%5,30-%5,35-%55,71
Spark Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Spark Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Spark için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 4
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 10Nötr 0Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01644
0,01644
R2
0,01644
0,01643
R1
0,01643
0,01643
PP
0,01643
0,01643
S1
0,01642
0,01642
S2
0,01642
0,01642
S3
0,01641
0,01642

Spark Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,01M
$8,75 M
$8,74 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,17 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,18 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,53 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,55 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Spark Sermaye Akışı

Net GirişSPKUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,02
2026-07-26$0,05 M0,02
2026-07-25-$0,02 M0,02
2026-07-24$0,00 M0,02
2026-07-23-$0,01 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Spark Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Spark (SPK) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Spark fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SPK/USDT
$0,01646
$0,01646$0,01646
%0,00
%0,00 (USDT)
SPK/USDC
$0,01645
$0,01645$0,01645
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SPK / USD Hesaplayıcı

Miktar

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0,01646 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.