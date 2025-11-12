BorsaDEX+
Bugünkü canlı South Park Sucks Now fiyatı 0,002574 USD. SPSN piyasa değeri ise -- USD. SPSN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SPSN Hakkında Daha Fazla Bilgi

SPSN Fiyat Bilgileri

SPSN Nedir

SPSN Token Ekonomisi

SPSN Fiyat Tahmini

SPSN Fiyat Geçmişi

SPSN Satın Alma Kılavuzu

SPSN / İtibari Para Dönüştürücüsü

SPSN Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

South Park Sucks Now Logosu

South Park Sucks Now Fiyatı(SPSN)

1 SPSN / USD Canlı Fiyatı:

$0,002574
$0,002574
-%14,881D
USD
South Park Sucks Now (SPSN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:50:45 (UTC+8)

Bugünkü South Park Sucks Now Fiyatı

Bugünkü South Park Sucks Now (SPSN) fiyatı $ 0,002574 olup, son 24 saatte % 14,88 değişim gösterdi. Mevcut SPSN / USD dönüşüm oranı SPSN başına $ 0,002574 şeklindedir.

South Park Sucks Now, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SPSN şeklindedir. Son 24 saat içinde SPSN, $ 0,00237 (en düşük) ile $ 0,004245 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPSN, son bir saatte -%4,10 ve son 7 günde +%61,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 51,30K seviyesine ulaştı.

South Park Sucks Now (SPSN) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 51,30K
$ 51,30K

$ 0,00
$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki South Park Sucks Now piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 51,30K. Dolaşımdaki SPSN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

South Park Sucks Now Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00237
$ 0,00237
24 sa Düşük
$ 0,004245
$ 0,004245
24 sa Yüksek

$ 0,00237
$ 0,00237

$ 0,004245
$ 0,004245

--
----

--
----

-%4,10

-%14,87

+%61,78

+%61,78

South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için South Park Sucks Now fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00044997-%14,87
30 Gün$ +0,001574+%157,40
60 Gün$ +0,001574+%157,40
90 Gün$ +0,001574+%157,40
Bugünkü South Park Sucks Now Fiyatı Değişimi

Bugün, SPSN, $ -0,00044997 (-%14,87) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

South Park Sucks Now 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001574 (+%157,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

South Park Sucks Now 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SPSN değişimi $ +0,001574 (+%157,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

South Park Sucks Now 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001574 (+%157,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

South Park Sucks Now (SPSN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

South Park Sucks Now Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

South Park Sucks Now için Fiyat Tahmini

2030 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SPSN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında South Park Sucks Now fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

South Park Sucks Now varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? South Park Sucks Now Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SPSN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl South Park Sucks Now Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

South Park Sucks Now ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de SPSN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, South Park Sucks Now satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, South Park Sucks Now (SPSN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra South Park Sucks Now anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
South Park Sucks Now (SPSN) Satın Alma Kılavuzu

South Park Sucks Now ile Neler Yapabilirsiniz

South Park Sucks Now sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de South Park Sucks Now (SPSN) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

South Park Sucks Now Kaynağı

South Park Sucks Now hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: South Park Sucks Now Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 South Park Sucks Now ne kadar olacak?
South Park Sucks Now yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel South Park Sucks Now fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:50:45 (UTC+8)

South Park Sucks Now (SPSN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

South Park Sucks Now Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

SPSN USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı SPSN long veya short pozisyonu açın. MEXC'de SPSNUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de South Park Sucks Now (SPSN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı South Park Sucks Now fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SPSN/USDT
$0,002574
$0,002574
-%15,04
%0,00 (USDT)

$0,00000

$0,00000

$0,000000

$0,00000

$0,4486

$0,000011401

$0,0007136

$0,000000000204

$0,00025

$0,00001859

SPSN / USD Hesaplayıcı

Miktar

SPSN
SPSN
USD
USD

1 SPSN = 0,002574 USD