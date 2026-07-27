SPX6900 (SPX) Bugünkü Teknik Analizi SPX6900 Analiz sayfası, SPX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SPX6900 projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

SPX6900 (SPX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,3333 -- -%8,06 -%3,59 -%7,96

SPX6900 Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, SPX6900 için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 6 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 13 Nötr 1 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 5 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,3333 0,3332 R2 0,3332 0,3331 R1 0,3331 0,3331 PP 0,333 0,333 S1 0,3329 0,3329 S2 0,3328 0,3329 S3 0,3327 0,3328

SPX6900 Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,07M $2,64 M $2,57 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,08M 3 Günlük Aktif Alış $1,25 M 3 Günlük Aktif Satış $1,18 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,22M 7 Günlük Aktif Alışlar $3,42 M 7 Günlük Aktif Satışlar $3,64 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. SPX6900 Sermaye Akışı Net Giriş SPXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,64 M 0,33 2026-07-26 -$1,00 M 0,34 2026-07-25 -$0,58 M 0,33 2026-07-24 -$0,38 M 0,34 2026-07-23 -$0,39 M 0,35 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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