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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Subsquid hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Subsquid hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

SQD Hakkında Daha Fazla Bilgi

SQD Fiyat Bilgileri

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SQD Whitepaper

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Subsquid (SQD) Bugünkü Teknik Analizi

Subsquid (SQD) Bugünkü Teknik Analizi

Subsquid Analiz sayfası, SQD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Subsquid projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Subsquid (SQD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,03092---%0,90-%10,72-%0,90
Subsquid Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Subsquid Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Subsquid için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 4
Alış 16
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 0Alış 11
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,03096
0,03093
R2
0,03093
0,03092
R1
0,03092
0,03091
PP
0,03089
0,03089
S1
0,03088
0,03088
S2
0,03085
0,03087
S3
0,03084
0,03085

Subsquid Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,23M
$3,46 M
$3,69 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,04M
3 Günlük Aktif Alış
$0,10 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,14 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,57 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,59 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Subsquid Sermaye Akışı

Net GirişSQDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,03
2026-07-26-$0,02 M0,03
2026-07-25-$0,03 M0,03
2026-07-24-$0,02 M0,03
2026-07-23$0,02 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Subsquid Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Subsquid (SQD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Subsquid fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SQD/USDT
$0,03092
$0,03092$0,03092
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SQD / USD Hesaplayıcı

Miktar

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0,03092 USD

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