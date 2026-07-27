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Lido Staked ETH (STETH) Bugünkü Teknik Analizi
Lido Staked ETH (STETH) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$1.932,52
|--
|+%2,62
|+%20,33
|-%15,09
Lido Staked ETH Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|-$0,02 M
|1.960,06
|2026-07-26
|-$0,04 M
|1.914,73
|2026-07-25
|-$0,01 M
|1.868,12
|2026-07-24
|-$0,16 M
|1.862,33
|2026-07-23
|-$0,11 M
|1.895,87
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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