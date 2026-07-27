Stargate Finance (STG) Bugünkü Teknik Analizi Stargate Finance Analiz sayfası, STG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Stargate Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Stargate Finance (STG) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1274 -- -%9,97 -%25,94 -%40,19

Stargate Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Stargate Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 3 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 1 Alış 8 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1279 0,1279 R2 0,1279 0,1278 R1 0,1278 0,1278 PP 0,1278 0,1278 S1 0,1277 0,1277 S2 0,1277 0,1277 S3 0,1276 0,1277

Stargate Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,75M $7,09 M $7,83 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,05M 3 Günlük Aktif Alış $0,11 M 3 Günlük Aktif Satış $0,16 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,06M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,37 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,43 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Stargate Finance Sermaye Akışı Net Giriş STGUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,13 2026-07-26 -$0,03 M 0,13 2026-07-25 $0,11 M 0,14 2026-07-24 -$0,04 M 0,13 2026-07-23 $0,01 M 0,14 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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