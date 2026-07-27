Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Stargate Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Stargate Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

STG Hakkında Daha Fazla Bilgi

STG Fiyat Bilgileri

STG Nedir

STG Whitepaper

STG Resmi Websitesi

STG Token Ekonomisi

STG Fiyat Tahmini

STG Fiyat Geçmişi

STG Satın Alma Kılavuzu

STG / İtibari Para Dönüştürücüsü

STG Spot

STG USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Stargate Finance (STG) Bugünkü Teknik Analizi

Stargate Finance (STG) Bugünkü Teknik Analizi

Stargate Finance Analiz sayfası, STG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Stargate Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Stargate Finance (STG) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1274---%9,97-%25,94-%40,19
Stargate Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Stargate Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Stargate Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 3
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 1Alış 8
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1279
0,1279
R2
0,1279
0,1278
R1
0,1278
0,1278
PP
0,1278
0,1278
S1
0,1277
0,1277
S2
0,1277
0,1277
S3
0,1276
0,1277

Stargate Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,75M
$7,09 M
$7,83 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,05M
3 Günlük Aktif Alış
$0,11 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,16 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,37 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,43 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Stargate Finance Sermaye Akışı

Net GirişSTGUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,13
2026-07-26-$0,03 M0,13
2026-07-25$0,11 M0,14
2026-07-24-$0,04 M0,13
2026-07-23$0,01 M0,14

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Stargate Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Stargate Finance (STG) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Stargate Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
STG/USDT
$0,1274
$0,1274$0,1274
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

STG / USD Hesaplayıcı

Miktar

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0,1274 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.