Stakestone (STO) Bugünkü Teknik Analizi Stakestone Analiz sayfası, STO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Stakestone projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Stakestone (STO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,03867 -- -%5,83 -%18,35 -%56,63

Stakestone Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Stakestone için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 0 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 13 Nötr 0 Alış 1 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 0 Alış 9 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03872 0,03871 R2 0,03871 0,0387 R1 0,0387 0,0387 PP 0,03869 0,03869 S1 0,03868 0,03868 S2 0,03867 0,03868 S3 0,03866 0,03867

Stakestone Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,20M $5,00 M $5,20 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,06 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,17 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,18 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Stakestone Sermaye Akışı Net Giriş STOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,03 M 0,04 2026-07-26 $0,01 M 0,04 2026-07-25 -$0,02 M 0,04 2026-07-24 -$0,08 M 0,04 2026-07-23 -$0,15 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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