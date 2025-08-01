Stoopid Cats (STOCAT) Nedir?

Stoopid Cats, oyunlar, NFT'ler ve cesur bir sosyal mesaj aracılığıyla Web2 ve Web3 arasında köprü kuran yeni nesil bir karakter IP projesidir. Küresel sloganı "Aptal olma. Stoopid ol." sloganı etrafında şekillenen projemiz, insanları sakin olmaya, daha fazla gülmeye ve hayattaki küçük anların tadını çıkarmaya teşvik ederek bu düşünce yapısını tam ölçekli bir dijital ve gerçek dünya hareketine dönüştürüyor.

Stoopid Cats, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stoopid Cats yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Stoopid Cats Fiyat Geleceği Tahmini

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Stoopid Cats Fiyat Geçmişi

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Stoopid Cats (STOCAT) Token Ekonomisi

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Stoopid Cats (STOCAT) Satın Alma

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STOCAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STOCAT / VND ₫ 17,446845 1 STOCAT / AUD A$ 0,00102102 1 STOCAT / GBP ￡ 0,00049725 1 STOCAT / EUR € 0,00057018 1 STOCAT / USD $ 0,000663 1 STOCAT / MYR RM 0,00280449 1 STOCAT / TRY ₺ 0,02697084 1 STOCAT / JPY ¥ 0,097461 1 STOCAT / ARS ARS$ 0,89594505 1 STOCAT / RUB ₽ 0,05274828 1 STOCAT / INR ₹ 0,05776719 1 STOCAT / IDR Rp 10,86885072 1 STOCAT / KRW ₩ 0,91828152 1 STOCAT / PHP ₱ 0,03814239 1 STOCAT / EGP ￡E. 0,03177759 1 STOCAT / BRL R$ 0,00366639 1 STOCAT / CAD C$ 0,00090831 1 STOCAT / BDT ৳ 0,08003736 1 STOCAT / NGN ₦ 1,00301955 1 STOCAT / UAH ₴ 0,02736201 1 STOCAT / VES Bs 0,081549 1 STOCAT / CLP $ 0,64311 1 STOCAT / PKR Rs 0,18576597 1 STOCAT / KZT ₸ 0,3553017 1 STOCAT / THB ฿ 0,02151435 1 STOCAT / TWD NT$ 0,01980381 1 STOCAT / AED د.إ 0,00243321 1 STOCAT / CHF Fr 0,0005304 1 STOCAT / HKD HK$ 0,00519792 1 STOCAT / MAD .د.م 0,00599352 1 STOCAT / MXN $ 0,01248429 1 STOCAT / PLN zł 0,00243984 1 STOCAT / RON лв 0,00290394 1 STOCAT / SEK kr 0,00639795 1 STOCAT / BGN лв 0,00111384 1 STOCAT / HUF Ft 0,22806537 1 STOCAT / CZK Kč 0,01407549 1 STOCAT / KWD د.ك 0,000200889 1 STOCAT / ILS ₪ 0,00226083

Stoopid Cats Kaynağı

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