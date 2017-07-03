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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere STORJ hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere STORJ hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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STORJ (STORJ) Bugünkü Teknik Analizi

STORJ (STORJ) Bugünkü Teknik Analizi

STORJ Analiz sayfası, STORJ tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. STORJ projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

STORJ (STORJ) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,061---%18,28-%18,41-%37,95
STORJ Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

STORJ Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, STORJ için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 7
Nötr 11
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 2Alış 5
Teknik İndikatörler:NötrSatış 0Nötr 9Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06088
0,06083
R2
0,06083
0,0608
R1
0,06081
0,06079
PP
0,06076
0,06076
S1
0,06074
0,06073
S2
0,06069
0,06072
S3
0,06067
0,06069

STORJ Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,22M
$1,49 M
$1,71 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,33 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,31 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,36 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,34 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

STORJ Sermaye Akışı

Net GirişSTORJUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,17 M0,06
2026-07-26-$0,01 M0,07
2026-07-25$0,01 M0,07
2026-07-24-$0,02 M0,07
2026-07-23-$0,02 M0,07

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

STORJ Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de STORJ (STORJ) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı STORJ fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
STORJ/USDT
$0,0609
$0,0609$0,0609
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

STORJ / USD Hesaplayıcı

Miktar

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0,061 USD

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