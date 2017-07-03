STORJ (STORJ) Bugünkü Teknik Analizi STORJ Analiz sayfası, STORJ tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. STORJ projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

STORJ (STORJ) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,061 -- -%18,28 -%18,41 -%37,95

STORJ Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, STORJ için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 7 Nötr 11 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 2 Alış 5 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 0 Nötr 9 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,06088 0,06083 R2 0,06083 0,0608 R1 0,06081 0,06079 PP 0,06076 0,06076 S1 0,06074 0,06073 S2 0,06069 0,06072 S3 0,06067 0,06069

STORJ Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,22M $1,49 M $1,71 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,33 M 3 Günlük Aktif Satış $0,31 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,36 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,34 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. STORJ Sermaye Akışı Net Giriş STORJUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,17 M 0,06 2026-07-26 -$0,01 M 0,07 2026-07-25 $0,01 M 0,07 2026-07-24 -$0,02 M 0,07 2026-07-23 -$0,02 M 0,07 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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