Bugünkü canlı Stray Dog fiyatı 0.005314 USD. STRAYDOG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STRAYDOG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

STRAYDOG Hakkında Daha Fazla Bilgi

STRAYDOG Fiyat Bilgileri

STRAYDOG Token Ekonomisi

STRAYDOG Fiyat Tahmini

STRAYDOG Fiyat Geçmişi

STRAYDOG Satın Alma Kılavuzu

STRAYDOG / İtibari Para Dönüştürücüsü

Stray Dog Logosu

Stray Dog Fiyatı(STRAYDOG)

1 STRAYDOG / USD Canlı Fiyatı:

$0,005309
+%51,681D
USD
Stray Dog (STRAYDOG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:35:48 (UTC+8)

Stray Dog (STRAYDOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0035
24 sa Düşük
$ 0,009702
24 sa Yüksek

$ 0,0035
$ 0,009702
--
--
+%3,02

+%51,68

+%51,82

+%51,82

Stray Dog (STRAYDOG) canlı fiyatı $ 0,005314. STRAYDOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0035 ve en yüksek $ 0,009702 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STRAYDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STRAYDOG son bir saatte +%3,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%51,68 ve son 7 günde +%51,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stray Dog (STRAYDOG) Piyasa Bilgileri

--
$ 20,43K
$ 0,00
--
--
ETH

Şu anki Stray Dog piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,43K. Dolaşımdaki STRAYDOG arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Stray Dog (STRAYDOG) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Stray Dog fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00180887+%51,68
30 Gün$ +0,001814+%51,82
60 Gün$ +0,001814+%51,82
90 Gün$ +0,001814+%51,82
Bugünkü Stray Dog Fiyatı Değişimi

Bugün, STRAYDOG, $ +0,00180887 (+%51,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Stray Dog 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001814 (+%51,82) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Stray Dog 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STRAYDOG değişimi $ +0,001814 (+%51,82) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Stray Dog 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001814 (+%51,82) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Stray Dog (STRAYDOG) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Stray Dog Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Stray Dog (STRAYDOG) Nedir?

Stray Dog, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stray Dog yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STRAYDOG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stray Dog hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stray Dog satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stray Dog Fiyat Tahmini (USD)

Stray Dog (STRAYDOG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Stray Dog (STRAYDOG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Stray Dog için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Stray Dog fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Stray Dog (STRAYDOG) Token Ekonomisi

Stray Dog (STRAYDOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STRAYDOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stray Dog (STRAYDOG) Satın Alma

Nasıl Stray Dog satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Stray Dog Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STRAYDOG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Stray Dog(STRAYDOG) / VND
139,83791
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AUD
A$0,00802414
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GBP
0,00393236
1 Stray Dog(STRAYDOG) / EUR
0,0045169
1 Stray Dog(STRAYDOG) / USD
$0,005314
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MYR
RM0,02237194
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TRY
0,22031844
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JPY
¥0,786472
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ARS
ARS$7,10423346
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RUB
0,4450475
1 Stray Dog(STRAYDOG) / INR
0,47124552
1 Stray Dog(STRAYDOG) / IDR
Rp88,56663124
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KRW
7,44257584
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PHP
0,3084777
1 Stray Dog(STRAYDOG) / EGP
￡E.0,25576282
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BRL
R$0,02832362
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CAD
C$0,00733332
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BDT
0,64692636
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NGN
7,91950734
1 Stray Dog(STRAYDOG) / COP
$20,517354
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ZAR
R.0,09198534
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UAH
0,22031844
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TZS
T.Sh.13,18605332
1 Stray Dog(STRAYDOG) / VES
Bs0,898066
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CLP
$5,058928
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PKR
Rs1,5070504
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KZT
2,880188
1 Stray Dog(STRAYDOG) / THB
฿0,17073882
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TWD
NT$0,16165188
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AED
د.إ0,01950238
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CHF
Fr0,00419806
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HKD
HK$0,04128978
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AMD
֏2,03520886
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MAD
.د.م0,0480917
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MXN
$0,0977776
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SAR
ريال0,0199275
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ETB
Br0,77270874
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KES
KSh0,68651566
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JOD
د.أ0,003767626
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PLN
0,01923668
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RON
лв0,02295648
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SEK
kr0,04984532
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BGN
лв0,00882124
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HUF
Ft1,77014654
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CZK
0,10989352
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KWD
د.ك0,00162077
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ILS
0,01774876
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BOB
Bs0,03671974
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AZN
0,0090338
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TJS
SM0,04979218
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GEL
0,0143478
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AOA
Kz4,84408298
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BHD
.د.ب0,002003378
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BMD
$0,005314
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DKK
kr0,0337439
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HNL
L0,1394925
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MUR
0,24162758
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NAD
$0,09203848
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NOK
kr0,05271488
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NZD
$0,00908694
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PAB
B/.0,005314
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PGK
K0,02221252
1 Stray Dog(STRAYDOG) / QAR
ر.ق0,01934296
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RSD
дин.0,53044348
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UZS
soʻm64,80486768
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ALL
L0,43829872
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ANG
ƒ0,00951206
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AWG
ƒ0,0095652
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BBD
$0,010628
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BAM
KM0,00882124
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BIF
Fr15,86229
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BND
$0,00680192
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BSD
$0,005314
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JMD
$0,84992116
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KHR
21,34134284
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KMF
Fr2,226566
1 Stray Dog(STRAYDOG) / LAK
115,52173682
1 Stray Dog(STRAYDOG) / LKR
Rs1,60785698
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MDL
L0,08869066
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MGA
Ar23,51322778
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MOP
P0,04256514
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MVR
0,0813042
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MWK
MK9,2096934
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MZN
MT0,33961774
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NPR
Rs0,75490684
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PYG
37,686888
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RWF
Fr7,710614
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SBD
$0,04368108
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SCR
0,07880662
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SRD
$0,20251654
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SVC
$0,0464975
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SZL
L0,09198534
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TMT
m0,01865214
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TND
د.ت0,015447798
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TTD
$0,03608206
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UGX
Sh18,577744
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XAF
Fr2,965212
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XCD
$0,0143478
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XOF
Fr2,965212
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XPF
Fr0,536714
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BWP
P0,07072934
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BZD
$0,01068114
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CVE
$0,49877204
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DJF
Fr0,945892
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DOP
$0,32909602
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DZD
د.ج0,68821614
1 Stray Dog(STRAYDOG) / FJD
$0,0119565
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GNF
Fr46,20523
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GTQ
Q0,04070524
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GYD
$1,11216706
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ISK
kr0,642994

Stray Dog Kaynağı

Stray Dog hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stray Dog Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Stray Dog (STRAYDOG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STRAYDOG fiyatı, 0,005314 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STRAYDOG / USD güncel fiyatı nedir?
STRAYDOG / USD güncel fiyatı $ 0,005314. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Stray Dog varlığının piyasa değeri nedir?
STRAYDOG piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STRAYDOG arzı nedir?
Dolaşımdaki STRAYDOG arzı, -- USD.
STRAYDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STRAYDOG, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STRAYDOG fiyatı (ATL) nedir?
STRAYDOG, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
STRAYDOG işlem hacmi nedir?
STRAYDOG için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 20,43K USD.
STRAYDOG bu yıl daha da yükselir mi?
STRAYDOG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STRAYDOG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:35:48 (UTC+8)

Stray Dog (STRAYDOG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

