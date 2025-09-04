STREAMER Hakkında Daha Fazla Bilgi

StreamerCoin Logosu

StreamerCoin Fiyatı(STREAMER)

1 STREAMER / USD Canlı Fiyatı:

StreamerCoin (STREAMER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:23:38 (UTC+8)

StreamerCoin (STREAMER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
-%13,06

+%476,70

+%455,40

+%455,40

StreamerCoin (STREAMER) canlı fiyatı $ 0,005554. STREAMER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,009272 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STREAMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STREAMER son bir saatte -%13,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%476,70 ve son 7 günde +%455,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StreamerCoin (STREAMER) Piyasa Bilgileri

$ 15,21K
$ 15,21K$ 15,21K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

SOL

Şu anki StreamerCoin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 15,21K. Dolaşımdaki STREAMER arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

StreamerCoin (STREAMER) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StreamerCoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004767+%476,70
30 Gün$ +0,004554+%455,40
60 Gün$ +0,004554+%455,40
90 Gün$ +0,004554+%455,40
Bugünkü StreamerCoin Fiyatı Değişimi

Bugün, STREAMER, $ +0,004767 (+%476,70) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

StreamerCoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,004554 (+%455,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

StreamerCoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STREAMER değişimi $ +0,004554 (+%455,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

StreamerCoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,004554 (+%455,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

StreamerCoin (STREAMER) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

StreamerCoin Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

StreamerCoin (STREAMER) Nedir?

StreamerCoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StreamerCoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STREAMER staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StreamerCoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, StreamerCoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

StreamerCoin Fiyat Tahmini (USD)

StreamerCoin (STREAMER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StreamerCoin (STREAMER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StreamerCoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

StreamerCoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

StreamerCoin (STREAMER) Token Ekonomisi

StreamerCoin (STREAMER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STREAMER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StreamerCoin (STREAMER) Satın Alma

Nasıl StreamerCoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StreamerCoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STREAMER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 StreamerCoin(STREAMER) / VND
146,15351
1 StreamerCoin(STREAMER) / AUD
A$0,00849762
1 StreamerCoin(STREAMER) / GBP
0,00410996
1 StreamerCoin(STREAMER) / EUR
0,0047209
1 StreamerCoin(STREAMER) / USD
$0,005554
1 StreamerCoin(STREAMER) / MYR
RM0,02349342
1 StreamerCoin(STREAMER) / TRY
0,22865818
1 StreamerCoin(STREAMER) / JPY
¥0,821992
1 StreamerCoin(STREAMER) / ARS
ARS$7,55643916
1 StreamerCoin(STREAMER) / RUB
0,44981846
1 StreamerCoin(STREAMER) / INR
0,48952956
1 StreamerCoin(STREAMER) / IDR
Rp91,04916576
1 StreamerCoin(STREAMER) / KRW
7,7353335
1 StreamerCoin(STREAMER) / PHP
0,31752218
1 StreamerCoin(STREAMER) / EGP
￡E.0,26953562
1 StreamerCoin(STREAMER) / BRL
R$0,0302693
1 StreamerCoin(STREAMER) / CAD
C$0,00766452
1 StreamerCoin(STREAMER) / BDT
0,67542194
1 StreamerCoin(STREAMER) / NGN
8,4923437
1 StreamerCoin(STREAMER) / COP
$22,216
1 StreamerCoin(STREAMER) / ZAR
R.0,09847242
1 StreamerCoin(STREAMER) / UAH
0,22943574
1 StreamerCoin(STREAMER) / VES
Bs0,838654
1 StreamerCoin(STREAMER) / CLP
$5,376272
1 StreamerCoin(STREAMER) / PKR
Rs1,56489504
1 StreamerCoin(STREAMER) / KZT
2,99566098
1 StreamerCoin(STREAMER) / THB
฿0,17944974
1 StreamerCoin(STREAMER) / TWD
NT$0,17028564
1 StreamerCoin(STREAMER) / AED
د.إ0,02038318
1 StreamerCoin(STREAMER) / CHF
Fr0,0044432
1 StreamerCoin(STREAMER) / HKD
HK$0,04326566
1 StreamerCoin(STREAMER) / AMD
֏2,11901762
1 StreamerCoin(STREAMER) / MAD
.د.م0,05043032
1 StreamerCoin(STREAMER) / MXN
$0,10408196
1 StreamerCoin(STREAMER) / SAR
ريال0,0208275
1 StreamerCoin(STREAMER) / PLN
0,0202721
1 StreamerCoin(STREAMER) / RON
лв0,0241599
1 StreamerCoin(STREAMER) / SEK
kr0,05242976
1 StreamerCoin(STREAMER) / BGN
лв0,00927518
1 StreamerCoin(STREAMER) / HUF
Ft1,87758524
1 StreamerCoin(STREAMER) / CZK
0,11652292
1 StreamerCoin(STREAMER) / KWD
د.ك0,00169397
1 StreamerCoin(STREAMER) / ILS
0,01866144
1 StreamerCoin(STREAMER) / AOA
Kz5,06285978
1 StreamerCoin(STREAMER) / BHD
.د.ب0,002093858
1 StreamerCoin(STREAMER) / BMD
$0,005554
1 StreamerCoin(STREAMER) / DKK
kr0,0355456
1 StreamerCoin(STREAMER) / HNL
L0,14540372
1 StreamerCoin(STREAMER) / MUR
0,25615048
1 StreamerCoin(STREAMER) / NAD
$0,09780594
1 StreamerCoin(STREAMER) / NOK
kr0,05592878
1 StreamerCoin(STREAMER) / NZD
$0,0094418
1 StreamerCoin(STREAMER) / PAB
B/.0,005554
1 StreamerCoin(STREAMER) / PGK
K0,02310464
1 StreamerCoin(STREAMER) / QAR
ر.ق0,02021656
1 StreamerCoin(STREAMER) / RSD
дин.0,55828808

StreamerCoin Kaynağı

StreamerCoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StreamerCoin Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü StreamerCoin (STREAMER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STREAMER fiyatı, 0,005554 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STREAMER / USD güncel fiyatı nedir?
STREAMER / USD güncel fiyatı $ 0,005554. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
StreamerCoin varlığının piyasa değeri nedir?
STREAMER piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STREAMER arzı nedir?
Dolaşımdaki STREAMER arzı, -- USD.
STREAMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STREAMER, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STREAMER fiyatı (ATL) nedir?
STREAMER, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
STREAMER işlem hacmi nedir?
STREAMER için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 15,21K USD.
STREAMER bu yıl daha da yükselir mi?
STREAMER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STREAMER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:23:38 (UTC+8)

StreamerCoin (STREAMER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
09-03 07:05:00Sektör Haberleri
Ethereum Staking, Eylül 2023'ten Bu Yana En Uzun Kuyruğu Oluşturuyor, 832.000 ETH Kabul İçin Bekliyor
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı

Öne Çıkan Haberler

OVERTAKE Nedir? Sui Tabanlı Yeni Nesil Oyun Varlık Ticaret Paradigması

Web3 ve GameFi akımlarının etkisiyle, oyun varlık ticareti merkeziyetsiz platformlara geçiş yapıyor. OVERTAKE, Sui blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir eşler arası oyun varlık ticaret pazarüdür ve işlem güvenliğini ve anında hesaplaşmayı sağlamak için zincir içi akıllı sözleşmelerle desteklenirken, Web2 oyun varlıklarının Web3’e entegrasyonunu basitleştirir. OVERTAKE, oyuncuların oyun varlıkları üzerindeki mülkiyetini ve ticaret biçimini yeniden tanımlıyor.

September 4, 2025

The NFT Revolution: Exploring the Rise, Fall, and Future of Digital Ownership

Introduction: Imagine you buy a concert ticket That ticket proves you have the right to enter, sit in a specific seat, and enjoy the show and You can sell it, keep it as a souvenir, or frame it on your wall Nobody else can use that same ticket, because it’s uniquely tied to you. That’s exactly how NFTs (Non-Fungible Tokens) work only instead of paper tickets, they exist on the blockchain. NFTs are digital certificates of ownership that prove you truly own a unique digital (or even physical) item. They could be art, music, in-game assets, or even real estate

September 4, 2025

Collector Crypt ($CARDS) – Solana’da RWA Gacha Ticaret Kartları

Collector Crypt ($CARDS), gerçek dünya varlıkları (RWA) modelini Pokémon kart ticaretine taşıyan Solana’da yükselen bir projedir. Sadece birkaç gün içinde piyasa değeri birkaç milyon dolardan 70 milyon doların üzerine çıktı.

September 3, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STREAMER / USD Hesaplayıcı

Miktar

STREAMER
STREAMER
USD
USD

1 STREAMER = 0,005554 USD

STREAMER Al-Sat

STREAMERUSDT
$0,005767
$0,005767$0,005767
+%476,70

